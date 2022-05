S-au stabilit semifinaliștii la Românii au talent. Cine luptă pentru marele premiu de 120.000 de euro

De-a lungul a aproape trei luni, cei patru jurați de la Românii au talent au văzut sute de concurenți. Unii au reușit să impresioneze cu poveștile incredibile de viață, alții prin talentul lor. În final, Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur au decis cine merge în semifinalele concursului de talente și luptă pentru cei 120.000 de euro.

În ediția de vineri, 6 mai, telespectatorii au văzut ultimele preselecții.

Concurenții care merg mai departe sunt: Alex Furman, Gabriela Dincă, Alex Dowis, Raisa Radu, Martina Meola, Sandeep Kale, Marius Mateș, Ionela Marin, DJ Hugo Arthur, Alexandra Croitoru, Elvis Asan, Zametheea, Mihail Kovali, X-Treme Brothers, Duo Gemini, Eva Nicolescu, Raluca Răducanu, Emanuel Ion, Bianca Ciocîrlan, Darius Mabda, Ana Maria Mircea, Bianca Mihalcea, Aurel Niamțu, Anamaria Buțurcă.

Raisa Radu este una dintre concurentele care a mers mai departe. Are doar 12 ani și a reușit să-l impresioneze pe Mihai Bobonete. A primit Golden Buzz după ce a cântat piesa lui Billie Eilish, Listen Before I Go.

Alex Dowis merge și el mai departe. Light artistul i-a impresionat pe jurați după ce a pus în scenă un număr fabulos. Pavel Bartoș și Smiley au fost cei care au apăsat Golden Buzz.

X-Treme Brothers, trupa formată din trei acrobați, a prins și ea un bilet pentru semifinale. inițial, aceștia au fost dansatori, dar au ajuns acrobați la circ. Băieții au reușit să-i lase mască pe jurați.

Alex Furman a prezentat un număr impresionant de magie și a ajuns și el în semifinalele Românii au talent. Tânărul a studiat design și a făcut armata în Israel. „A fost cea mai grea experiență”, recunoștea Alex.

Raluca Răducanu a intrat și ea în lupta pentru marele premiu după ce a prezentat un număr care i-a impresionat pe toți. Tânăra a terminat Conservatorul din București, iar de ani buni își susține familia financiar.

Emanuel a fost primul concurent care a primit Golden Buzz de la Andra în sezonul 12 al emisiunii de la Pro Tv. Chiar dacă este nevăzător acesta cântă la cinci instrumente. Tobe, chitară, chitară bass, orgă și acordeon.

Belu Alexandru sau Hugo Arthur așa cum își spune a prins și el un loc în penultima fază a concursului. Copilul, cel mai tânăr DJ din România a impresionat prin talentul său, dar și prin povestea de viață. Părinții au decis ca acesta să învețe acasă după ce a fost batjocorit în repetate rânduri de colegi.

Gemenele de la Duo Gimini au prezentat un număr spectaculos de acrobație, reușind să-i lase pe jurați cu gura căscată. Au fost aplaudate minute în șir.

Marius Mateș a prins și el un loc în semifinale. Acesta a realizat în trecut o coregrafie pentru Prințul Charles. Acum lucrează în marketing 8 ore pe zi, iar apoi ale 8 la firma sa de dans.

La doar 13 ani, Darius Mabda a impresionat juriul cu o coregrafie realizată chiar de el. Mihai Bobonete a fost cel care l-a trimis în semifinale după ce a apăsat Golden Buzz.

Bianca Mihalcea l-a impresionat pe Andi Moisescu cu dansul său și a primit Golden Buzz. Tânăra a moștenit pasiunea de la tatăl său care a decedat când ea avea doar 11 ani.

Un alt semifinalist este Aurel Niamțu. Cântărețul a impresionat-o pe Andra până la lacrimi. Acesta are și o poveste fabuloasă. A fost coleg cu artiști cunoscuți precum Angela Similea, Corina Chiriac, Aurelian Andreescu sau Dan Spătaru.

O altă concurentă ce va lupta pentru marele premiu este Ana Maria Mircea. Fetița de doar 12 ani a interpretat o melodie populară și i-a surprins pe jurați cu vocea sa minunată.

Eva Nicolescu a făcut și ea senzație la Românii au talent și s-a calificat în semifinale.

Alexandra Croitori a primit al 9-lea Golden Buzz din concurs. Aceasta a surprins și cu povestea sa de viață. La momentul filmărilor avea 15 ani și era însărcinată. Dragoș Bucur a fost cel care a trimis-o mai departe.

Sandep Kale a mizat pe un număr de acrobație și a reușit să intre în lupta pentru marele premiu.

O altă concurentă ajunsă în semifinale este Ionela Marin. Interpretarea sa i-a uimit pe toți, iar jurații i-au spus că va ajunge una dintre cele mai mari cântărețe.

Micuța Martina Meola a primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș și Smiley. Aceasta are 8 ani și de aproape trei cântă la pian.

Iluzionistul Mihai Kovali a ajuns și el în penultimul act al concursului de talente. Dragoș Bucur a spus după ce a văzut numărul că Mihai este unul dintre puținii iluzioniști care l-au impresionat.

Zametheea a decis să prezinte un monolog uluitor și a ajuns astfel printre cei 24 de semifinaliști.

Bianca Ciocârlan a prezentat un număr de dans pe hoverboard și face și ea parte dintre semifinaliști.

Elvis Constantin Asan a urcat încrezător pe scena de la Românii au talent. A cântat cunoscuta piesă Casa părintească nu se vinde și a mers mai departe.

Andi Moisescu a fost impresionat de numărul prezentat de micuța gimnastă Gabriela Dincă și a trimis-o direct în semifinale.

Semifinalistă la Românii au talent este și Anamaria Buțurcă.