David Wisnia și Helen Spitzer s-au întâlnit pentru prima dată în 1943. Dar nu într-un restaurant la modă sau pe o bancă la bulevard, ci în lagărul de concentrare din Auschwitz. Şi-au jurat iubire veșnică, cu promisiunea că dacă spuravieţuiesc să se reîntâlnească la Varșovia. Dar n-a fost să fie…s-au regăsit abia după 72 de ani. Ambii deveniseră cetăţeni americani.

Au trecut 72 de ani de când și-a văzut David ultima dată fosta iubită

Auzise că avea probleme de sănătate, dar știa foarte puțin despre viața ei”, relatează New York Times. Dar marele moment a fost altul: călătoria cu mașina din Pennsylvania până în Manhattan, unde Helen a sa îl aștepta, întinsă într-un pat spital, și înconjurată de o mulțime de cărți.

Povestea de dragoste de la Auschwitz apare în 2015, după publicarea memoriilor lui David

Imediat fiicele și nepoții încep să întrebe, în stânga şi în dreapta….iar în august 2015, Wisnia a plecat să o regăsească pe ”Zippi”- aşa o numea el când s-au cunoscut. De la Levittown, Pennsylvania până în Manhattan nu a vorbit deloc. Știa că e bolnavă…. a intrat în apartamentul din East 30 tremurând de emoţie. Nu l-a recunoscut din prima pentru că vederea îi era foarte slabă dar David s-a apropiat de ea şi atunci şi-a dat seama că este iubirea vieţii ei.

Regăsirea

”Ochii ei s-au umplut de lacrimi”, povesteşte nepoata lui David, Avi Wisnia. ”I-ai spus soției tale ceea ce am făcut noi?”, l-a întrebat ea. ”Da, Zippi, i-am spus…Niciodată nu am crezut că ne vom mai revedea. Acum, uită-te, suntem aici, în New York”, a mai spus Helen… „. La final, el s-a lipit tare de ea şi a întrebat-o: ”Ai făcut ceva special că am rămas în viață, la Auschwitz, pe toată durata?”. Zippi ia răspuns că, da, de cinci ori l-a scos de pe listele celor ce mergeau spre camera de gazare, iar el a început să plângă spunând: ”Știam eu, știam că ai făcut ceva” ”Te-am așteptat, la Varșovia, te-am așteptat mult”, a mai zis. ”Te iubesc ca atunci, între barăcile 4 și 5″….

Ultima dorinţă

Ea îl iubise, îi spusese şoptit. El o iubise, îi răspunsese … Dar, David Wisnia și Helen Spitzer nu s-au mai văzut niciodată de la acea revedere…. ea a murit anul trecut la vârsta de 100 de ani. Iar în ultima lor după-amiază împreună, înainte ca Wisnia să părăsească camera sa, ea i-a cerut să-i cânte. El a luat-o de mână și a cântat o melodie în limba maghiară pe care o învățase la Auschwitz. El a vrut să-i arate că își amintește cuvintele….

Citește și: