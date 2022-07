S-a terminat ancheta în cel mai grav accident feroviar din România. Concluzia: mecanicul avea o alcoolemie uriașă

Accidentul de tren a avut loc data de 28 iulie 2021, la ora 23.20. Adică, fix acum un an. Atunci, un tren de marfă, care avea 41 de vagoane, și circula sub indicativul 60514-1, a trecut de un semafor care era pe culoarea roșie, și a lovit din spate un alt tren de marfă, care circula sub indicativul 50790-1, și care avea în compunere 36 de vagoane.

„În urma acestui accident feroviar s-a produs deraierea și avarierea locomotivei EA 194 și a primelor 8 vagoane din compunerea trenului de marfă nr.60514-1, precum și a ultimelor 7 vagoane din compunerea trenului de marfă nr.50790-1”, se arată în raportul AFER.

Locul producerii accidentului feroviar este situat pe raza de activitate a SRCF Constanța, secția de circulație București – Constanța (linie dublă electrificată), aflată în administrarea CNCF „CFR” SA.

Accidentul feroviar a dus la paralizarea traficului de mărfuri și de persoane, pe relația București – Constanța, viteza de deplasare în zona Fetești, fiind limitată la 50 de kilometri la oră.

Valoarea estimativă totală a daunelor materiale conform documentelor puse la dispoziție de către părțile implicate, până la data finalizării proiectului de raport, a fost de 4.62 milioane lei și 194.000 euro.

A trecut de semaforul rosu

Inspectorii de la AFER au stabilit că mecanicul și-a pierdut capacitatea de a conducere a locomotiva în condițiile în care acesta era singur în postul de conducere al locomotivei, și mai mult, avea toate instalațiile de frânare automată dezactivate. Aceste instalații sunt cunoscute în sistemul feroviar sub indicativele de DSV și INDUSI.

În plus față de aceste motive, mecanicul nu a respectat indicația semaforului feroviar, care era pe roșu, fapt ce semnifică: „oprește fără a depăși semnalul!”.

În raport, se arată că locomotiva a circulat cu viteze mari, în condițiile în care un alt semnal feroviar, anunța cu următorul semafor are culoarea roșie.

„Pe ultimii 4 km, viteza trenului a crescut aproape constant de la 22 km/h la 66 km/h, fără a fi înregistrate efecte de frânare sau de reducere a acesteia. Ca urmare a analizării datelor înregistrate de instalația IVMS de pe locomotiva EA 194 s-a constat că, între momentul când locomotiva a trecut prin dreptul semnalului prevestitor Pr YC și momentul opririi a fost un interval de timp de 3 minute și 05 secunde. În acest interval de timp, dacă instalația DSV ar fi fost în funcție, aceasta ar fi putut comanda de 6 ori frânarea de urgență a trenului, în lipsa unei acțiuni a mecanicului de locomotivă”, se arată în raport.

După accident, mecanicul s-a dus să bea

La scurt timp după accidentul feroviar, mecanicul de tren a plecat de la fața locului. El a motivat că a mers să caute un spital pentru a fi consultat de către medici, dar că nefiind din zonă, nu a știut unde să găsească unitatea medicală.

Apoi, când s-a întors spre stația CFR Fetești, unde a avut loc accidentul feroviar, s-a oprit la un magazin alimentar de unde a cumpărat o sticlă de apă și o bere. Această stare de fapt se arată chiar în raportul AFER.

„Mecanicul de locomotivă după coborârea de pe locomotivă a părăsit locul accidentului, conform propriei declarații plecând din zona stației CFR Fetești cu „intenția de a ajunge la spital”. Întrucât nu cunoștea zona nu a găsit nici un spital și declară că fiindu-i foarte sete și-a „cumpărat o sticlă de suc apoi neștiind ce să facă a cumpărat și bere” pe care le-a consumat într-un parc”, se arată în raport.

Avea o alcoolemie de om care a băut șapte beri

Ulterior, după peste patru ore de la producerea accidentului, mecanicul a fost testat pentru alcool, la ora 03:19, rezultatul fiind 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, aceste date fiind preluate din printul alcooltestului.

Având în vedere rezultatul alcooltestului efectuat cu aparatul tip Drager, mecanicul de locomotivă a fost dus de polițiști la Spitalul Județean de Urgență Slobozia unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea determinării cantității de alcool în sânge. Conform buletinului de analiză toxicologică nr.408/A12/410/12.08.2021 rezultatul a fost următorul: la ora 04:05 -alcoolemie: 0,84 g ‰, proba 2 – 05:05, alcoolemie: 0,61 g ‰.

Manualele de medicină legală arată că pentru o asemenea alcoolemie, o persoane care cântărește 100 de kilograme trebuie să fi consumat peste șapte beri de 500 de grame, fiecare.