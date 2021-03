Prima soție a lui Marin Preda a murit sâmbătă noapte la spitalul Broca, din Paris. Aceasta a fost diagnosticată cu COVID-19. Aurora Cornu a reprezentat marea iubire a lui Marin Preda.

„O veste năpraznică pe care am primit o in aceasta noapte s-a stins intr-un spital din Paris Aurora Cornu, om de litere, poeta, fosta soție a scriitorului Marin Preda, dar si cea care a ctitorit manastirea de la Cornu și pe care am avut privilegiul să o cunosc. Ultimele cuvinte pe care mi le a adresat și pe care le adresa tuturor celor care îi calcau pragul in ultima vreme sunt singurele care conteaza: je vous aime însoțite de un zâmbet larg. Dumnezeu sa o primească în iubirea Sa. Dumnezeu sa o odihnească!“

Aurora Cornu s-a născut la 6 decembrie 1931, în comuna Provița de Jos, din județul Prahova. A absolvit Școala Literară „Mihai Eminescu” de la București și a lucrat pentru un timp pentru secțiunea poezie de la Viața Românească, timp în care a făcut traduceri.

În ce perioadă a fost căsătorită cu Marin Preda

A fost căsătorită cu Marin Preda între 1955 și 1959 (sau 1960), perioadă în care l-a încurajat să publice Moromeții, al cărui manuscris l-a găsit într-un sertar. După divorțul de marele scriitor a dezertat în Vest, în timp ce era la festivalul de poezie din Knokke-Het Zoute, Belgia. S-a stabilit în Paris, acolo unde s-a împrietenit, printre alții, cu emigranții români Mircea Eliade, Emil Cioran și Jean Parvulesco. Între 1967 și 1978, a fost colaboratoare la programul literar de radio difuzat la Radio Europa Liberă de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.

În timp ce trăia în Franța, s-a căsătorit cu Aurel Cornea, un inginer de sunet de televiziune, român născut francez.

Aurora Cornea a semnat printre altele

Studenta (1954)

Distanțe (1962)

La Déesse au sourcil blanc (1984)

Poezii (1995)

Romanian Fugue in C Sharp: A Novel and Nine Stories,

Marin Preda, Scrisori către Aurora (1998)

În afară de activitatea literară, Aurora Cornu-Cornea va rămâne în memoria oamenilor și pentru că a ctitorit Mănăstirea de la Cornu.