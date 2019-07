Zvonurile privind acest subiect sunt alimentate și de faptul că cei doi nu mai apar împreună la evenimente mondene. Anamaria Prodan a vorbit despre despărțirea de antrenor.

„E adevărat că noi nu am mai apărut de multă vreme împreună, în România, și de aici, poate și bârfele despre o despărțire. Însă, suntem la fel de apropiați. Soțul meu antrenează în Dubai si îi este greu să vină în țara. Eu, în schimb, mă duc des la el. În concluzie, suntem fericiți și nu ne pasă de gura lumii. Știți vorba aia…câinii lătra, caravana trece“, a declarat Anamaria Prodan pentru Wowbiz.ro.

Mai mult decât atât, la ultima petrecere a venit singură, îmbrăcată într-o rochie transparentă, care arăta tot. Toată lumea s-a întrebat ce părere are soțul său despre asemenea ținută “I-am trimis poze și, ce credeți, că a afirmat. Mi-a spus că sunt superbă. De fapt, cea mai frumoasă”, a mai spus sexy impresara.

Anamaria Prodan a făcut mărturisiri sincere despre motivul real pentru care și-a ieșit din minți sâmbătă seara și l-a lovit cu pumnul în față pe Dan Alexa: un transfer nereușit.

„(…) care este foarte prost şi care nu face cinste (n.r.: subiectul incidentului cu Dan Alexa). E prima dată când văd imaginile. Mi se pare ceva oribil. Normal (n.r.: că îi este ruşine). Chiar dacă sunt impulsivă, nu este o chestie normală. Aşa sunt, vulcanică.

Recunosc că mi-am apărat antrenorii şi jucătorii mai aprig decât aici. Unii nu ştiu fotbal, văd fotbalul la televizor. Când vine vorba de foarte mulţi bani, de stres, de performanţă… Am fost dezamăgită şi mă gândeam că gestul meu a umbrit atâtea chestii frumoase care s-au întâmplat în perioada asta. (…). Când vreau să fie totul perfect… Nu numai cu Dan am avut discuţii.

A fost vorba de un transfer nereuşit, mai multă lume mi-a reproşat că e vina mea. Am avut o discuţie, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, s-a îndârjit cu cumva m-a provocat… nu se aştepta nimeni la aşa ceva. Când am vazut cum au reacţionat ceilalti bărbaţi din fotbal, m-am gândit ca pumnul trebuie să îl dau altcuiva. Eu am rămas şi m-am uitat aşa… Dan Alexa nu are autoritate? Păi dacă se enervează Alexa este jale pe vale. (…)”, susține Anamaria Prodan.

Te-ar putea interesa și: