Este vorba despre Miron Murea, care a lucrat cu Sergiu Nicolaescu de-a lungul anilor, ca actor și cascador în numeroase producții cinematografice.

Deși a trecut prin numeroase încercări pe platourile de filmare, cascadorul nu a rezistat în fața bolii provocate de SARS-CoV-2 și a trecut în lumea de dincolo, mult mai bună.

„A fost un om deosebit, foarte inimos, veşnic dornic să îi ajute pe cei din jur. Eu am avut iniţiativa de a face în fiecare an câte un parastas pentru colegii cascadori, dar vă daţi seama că nu puteam face totul de la Paris. Sigur, eu am trimis banii, dar Miron s-a oferit să se ocupe de toată partea organizatorică, împreună cu Jean Polizache. Prima oară ne-a onorat cu prezenţa şi nea Sergiu, nu cu mult timp înainte de a muri”, a povestit unul dintre foștii colegi ai lui Miron Murea, fostul cascador Paul Misai, conform cancan.ro.

O carieră impresionantă

Acesta a precizat că lui Miron Murea i se datorează inițiativa de a-i premia pe toți cascadorii care au apărut în filmele regizate de Sergiu Nicolaescu și nu numai, la Gala Premiilor UARF. De menționat că regizorul Sergiu Nicolaescu a murit în luna ianuarie a anului 2013.

„Anul trecut, tot Miron a avut iniţiativa de a-i premia pe toţi cascadorii lui Sergiu Nicolaescu care mai sunt în viaţă la Gala Premiilor UARF, el a vorbit în acest sens şi cu preşedintele Cărmăzan. A ieşit foarte frumos, se împlineau şi 50 de ani de la premiera filmului «Baltagul», a fost şi nea Mircea Mureşan atunci printre noi“, şi-a reamintit Paul Misai.

Miron Murea a apărut în mai multe pelicule printrre care „Mihai Viteazul“, „Cu mâinile curate“, „Pentru patrie“, „Revanşa“, regizate de Sergiu Nicolaescu; „Burebista“ în regia Gheorghe Vitanidis; „Stejar, extremă urgenţă“, „Ecaterina Teodoroiu“, „Iancu Jianu, haiducul“, „Iancu Jianu, zapciul“ regizate de Dinu Cocea sau „Racolarea“ (regia George Cornea).

De asemenea, după încheierea carierei de cascador, el a mai fost director de producţie la filme precum „Domnişoara Christina“ în regia lui Viorel Sergovici sau „Azucena, îngerul de abanos“ regizat de Mircea Mureşan.