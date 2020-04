Conform Daily Star, soţul la fel de celebrei Kim Kardashian a spus despre el că în perioada în care era absorbit de teribilul viciu era „alcoolic funcţional”.

În GQ, artistul s-a destăinuit în ceea ce fanii săi consideră că este poate cel mai sincer interviu acordat de el vreodată.

Eticheta „West, alcoolicul” ar fi câştigat teren după ce artistul apărea deseori la premiile muzicale având un pahar cu alcool în mână.

Din cauza alcoolului, muzicianul în vârstă de 42 ani a mărturisit că aproape renunţase la rapp, completând că făcea „rapp pentru diavol”.

„Într-o zi eram în biroul meu lucrând la o colecţie couture şi era Grey Goose în frigider. Tocmai mă pregăteam să beau, m-am uitat la ea şi am zis:

«Diavolule, nu o să mă mai învingi azi.» Acea singură declaraţie este ca un tatuaj.

Nu am mai băut de când am realizat că am nevoie să am grijă în fiecare zi. Niciodată nu mi s-a spus: «Hey, eşti un alcoolic funcţional.»

Oamenii m-au făcut nebun, m-au făcut în toate felurile, dar nu un alcoolic funcţional. Şi aş bea suc de portocale cu Grey Goose dimineaţa”, a declarat West pentru GQ.

La un spectacol Awaken 2020 Kanye s-a adresat mulţimii spunând: „Nu m-am gândit niciodată la efectul pe care alcoolul l-ar fi putut avea asupra vieții mele.

Beam pe covorul roșu și apoi alergam pe scenă câteva minute mai târziu.

Și toți cei din jur au spus: «Neah, chiar nu este alcoolic.»

Și apoi ajungi la punctul în care bei Grey Goose și suc de portocale la micul dejun, gândindu-te: «Nu, chiar nu sunt alcoolic.»

În fiecare zi în care nu iau băutura asta, îl bat pe diavol.”

Kanye West