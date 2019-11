Consultarea efectuată de Asociația Human Catalyst s-a desfășurat sub forma unui sondaj online, realizat și promovat împreună cu partenerii lor, „FePAL – Federația Părinților și a Aparținătorilor Legali” din România și a Grupului Civic „Părinții cer Schimbare”. La sondaj au participat 350 de persoane, astfel: 303 cadre didactice, 28 directori de școală, 12 părinți, 1 inspector, 1 director grădiniță, 1 consilier școlar, 1 student pedagogie, 1 secretar școlar, 1 informatician școlar, 1 administrator financiar școlar.

Asociația Human Catalyst, în urma sondajului efectuat, a propus în cadrul unui raport patru recomandări generale pentru Comisia de tăiat hârtii din Ministerul Educației și Cercetării:

I. Crearea unui sistem unitar de formulare online, pe tipuri de unități de educație, ceea ce ar determina eliminarea totală a hârtiei din școli, documentele fiind create și actualizate periodic în format electronic;

II. Introducerea catalogului electronic în fiecare școală;

III. Să se creeze o platformă unică de colectare a datelor din educație la nivel național, în care să fie importate periodic intrările actualizate din (1) și (2);

IV. Desființarea „gradației de merit” a cărei metodologie este puternic contestată de cadrele didactice, identificată ca generator de documente inutile, pentru obținerea căreia se produc deseori abuzuri, fals și uz de fals, conform mesajelor primite.

PROPUNERI DE SIMPLIFICARE ȘI REDUCERE A BIROCRAȚIEI

1 Procedurile pentru elevi CES

2 În primul rând trebuie să fie desființate comisiile, iar activitatea lor să fie preluată de Consiliul de

Administrație

3 Condica sub formă de pontaj

4 Portofoliile personale si cele ale comisiilor ar putea exista doar in format digital, salvate/arhivate

5 Copii după diverse acte – păstrate în format electronic

6 Pentru excursii și alte activități extra școlare birocrația este excesivă, să fie doar un tabel cu numele

copiilor și acordurile părinților

7 Să se desființeze gradația de merit

8 Planificările făcute in format electronic si actualizate periodic.

9 Caietul educatoarei ar trebui înlocuit cu o planificare listata

10 Scrisori metodice, regulamente, publicații, adrese MEN, ISJ – ar trebui sa existe cel mult un

exemplar la nivelul comisiei metodice.

11 Statistici la început și sfârșit de an școlar deoarece datele sunt introduse in SIIIR și nu văd de ce să

le completăm și INS

12 Monitorizarea absentelor se raportează în diferite feluri. Propun ca această monitorizare să se

realizeze in SIIIR și să nu mai fin nevoiți să raportăm atâta timp cât introducem datele acolo.

13 O parte din gradații nu sunt pe merit, cursurile făcute cu lopata (formatori slabi, oferte ale CCD-urilor

jalnice, chiar instituția nu își mai are rostul), cercurile pedagogice regândite. Formatul letric ar trebui

sa fie solicitat doar pt. rapoartele semestriale, in rest cel digital, PDF, ar cruța multă hârtie

14 Registrul de PV de serviciu pe școală. As exclude complet serviciul pe școală pentru că îmi

consuma timp, energie și nu rezolvă nimic.

15 Caietul dirigintelui, catalog personal. ambele sunt inutile. Ori se face consiliere, ori facem caiete cu

date și tabele peste tabele. Catalogul personal la ce folosește daca am catalog școlar? Mai bine sar introduce catalogul electronic.

16 In calitate de profesor consilier școlar, consider ca suprapunerea activității noastre la clasa cu

dirigenția desfășurata de orice profesor de orice alta specialitate reprezintă o „calcare pe bătături”

fără nicio miză

17 SC la final de semestru, în format electronic

18 Să existe un model elaborat de către un jurist (jurist ISJ, de exemplu) pentru toate deciziile interne

ale unei școli. Aceste decizii vor fi, apoi, personalizate de către fiecare școală. Este un calvar pentru

un director să caute prin toată legislația în vigoare articolele și alineatele pe care trebuie să le treacă

în aceste decizii. Totodată, pentru dosarele CEAC și SCIM se depune o muncă titanică. De multe

ori, suntem depășiți de situație. Periodic ni se cer situații legate de clădirile școlii și dotările acesteia.

Având în vedere că aceste clădiri aparțin primăriilor, ar trebui ca acestea să elaboreze niște relevee

REALE, cu măsurători făcute la fața locului, nu din birou, iar ISJ-urile să ceară primăriilor date

despre clădiri. Foarte mult timp pierdem completând aceste chestionare/formulare.

19 Consider total nedreapta modalitatea acordării gradațiilor de merit și, implicit dosarele care trebuie

întocmite pentru obținerea acesteia. Aceasta modalitate evaluează niște hârtii/ Adeverințe obținute

formal și nu evaluează deloc cadrul didactic și Abilitățile acestuia de profesor. De ani de zile aceste

gradații de merit sunt acordate in mare măsura profesorilor care aduna hârtii la dosar- majoritatea

nerelevante pentru îmbunătățirea actului didactic.

20 Renunțarea la hârtii si operarea acestora într-o baza de date unică

21 Totul ar trebui informatizat. Propun sa se creeze o platforma unde sa se transmită datele cerute de

minister și inspectorat. Sa se elimine și situațiile cerute în original si sa se transmită exclusiv scanat.

22 O planificare anuală încărcată pe o platforma online, supla, adaptata si actualizata periodic de catre

profesor, in funcție de specificul grupului de elevi, de ritmul de lucru si de omogenitatea/

eterogenitatea acestuia.Toate celelalte sunt absolut inutile. Lucram, in secolul 21, cu instrumente ale secolului 19.

23 Programa națională în format tipărit poate fi eliminată, aceasta este folosită doar la redactarea

proiectelor didactice.

24 Documentele personale ale cadrelor didactice să fie cerute o singură dată și actualizate când este

cazul

25 Fișele psihopedagogice sunt foarte încărcate

26 Cei care vor sa colecteze datele sa o facă din platformele pe care lucram

27 Propun ca procedurile operaționale sa fie unice, elaborate de o entitate , de ex. ISJ ,sa fie aplicate

unitar, in aceasta maniera ne rămâne mai mult timp pt. ore si nu pt. făcut hârtii

28 Registrul matricol sa fie completat de către secretara sau de celelalte care stau puhoi prin birouri si

iau salarii de merit

29 Proiectarea pe unități de învățare (ciclul primar). Este mult mai utilă o planificare simplă, (cu

subiectul lecției, data) și o mapă de pregătire zilnică, pe care o avem oricum. Acea proiectare este

preluată de la colegi și nu corespunde nevoilor și specificului clasei pe care o avem. Am lucrat și

personal la ea. Este o muncă titanică. Însă o realizăm cu câteva săptămâni înainte, fără să ne dăm

seama de ceea ce întâmpinăm pe parcursul predării-învățării. Cu alte cuvinte, maculatură inutilă,

timp pierdut, energie…

DOCUMENTE PROPUSE SPRE A FI ELIMINATE

1 Procese verbale în 3 sau mai multe exemplare

2 Proces verbal – consiliere părinților

3 Documentele privind „Laptele și cornul”

4 Documentele privind „Bani de liceu”

5 Documentele privind „Programului pentru scoli al României”

6 Documentele privind bursele sociale și de alte tipuri de burse

7 Documentele privind „Fiecare copil in grădinița”

8 Planificări în 3 exemplare

9 Caietul de observații în învățământul preșcolar

10 Registrul de prezență

11 Registrul de serviciu

12 Comisia SCIM

13 Comisia CEAC

14 Comisia PSI și SSM

15 Raport semestrial

16 Raport anual

17 Mapa profesorului / învățătorului

18 Mapa dirigintelui

19 Adeverința medicală de intrare in colectivitate a copilului

20 Rapoartele și procesele verbale de la comisiile metodice

21 Fisa de evaluare periodica a calității ceruta de ARACIP

22 Graficul de pregătire BAC

23 Procese-verbale serviciul pe școală

24 Procese verbale făcute in „Săptămâna Altfel”

25 Chestionare si procese verbale CDS

26 PSI – Plan de Servicii Individualizat

27 Desființarea cercurilor metodice

28 Graficul cu planificarea tezelor

29 Graficul de pregătirea pentru concursuri

30 Tabel cu credite formare continuă

31 Fișă de progres / regres

32 Chestionare privind satisfacția elevilor / părinților / profesorilor, pe diferite teme

33 Convocator întâlniri cu părinți

34 Adeverință de „Apt pt. Ed. Fizica” de la medicul de familie solicitata de școală la începutul anului

școlar. O birocrație. Copilul nu este supus unui control medical, adeverința se eliberează de foarte

multe ori părintelui, fără să fie prezent copilul la medic.

35 Platforma CEAC

36 Dosarul profesorului, atâta timp cât exista un dosar al catedrei.

37 Controalele celor de la APIA

38 Raport de catedră

39 Date referitoare la elevi neexploatate, neinterpretate pentru o mai buna inserție socio-profesionala

40 Tabele cu abonamentele si biletele pt. decont navetă

41 Schițele de proiect didactic pentru cadrele didactice cu vechime deoarece oricum ne pregătim pentru

ore și trebuie uneori completate aceleași obiective de referință sau operaționale

42 Proiectele didactice zilnice după obținerea definitivatului

