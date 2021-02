Gina Pistol se pregătește să devină mamă și a lăsat un loc gol la emisiunea Chefi la cuțite. Iubita lui Smileyva trebui să fie înlocuită în cadrul show-ului culinar difuzat de Antena 1. Si, din câte se pare, favorit este Răzvan Fodor. Cel care este implicat deja într-un proiect TV, pentru că prezintă emisiunea „Burlacul”. În plus, el apare și în serialul „Adela”.

Gina Pistol, înlocuită de Răzvan Fodor la emisiunea Chefi la cuțite

Răzvan Fodor ar putea să înceapă filmările pentru sezonul al 10-lea al emisiunii Chefi la cuțite, conform Click. El este obișnuit cu un astfel de show. Pentru că a mai fost și gazda emisiunii Masterchef de la Pro TV. În perioada în care jurați erau Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Adică actualii protagoniști ai emisiunii Chefi la cuțite.

În cea ce o privește pe Gina Pistol, ea va deveni mamă peste trei săptămâni. Și-a încetat colaborările pe care le avea și se dedică viitorului rol, cel mai important al vieții sale.

„Nu îmi venea să cred, nici nu îmi venea să mă bucur. Decât atunci când i-am auzit bătăile inimii. Nu știam cum este să fii însărcinată. Credeam că din cauza oboselii, eu am crezut că e ceva, deregrale hormonală. El zicea că poate sunt însărcinată, eu ziceam că nu am cum, mai ales că doctorii mi-au spus că nu am șanse să fiu”. Spunea Gina Pistol, vorbind despre marele moment în care a aflat că este însărcinată.

„Nu pot să vă spun câte kilograme am”

„Am achiziționat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme.

Nu știu cum să vă explic ca să mă înțelegeți. Și trebuie să fac ceva, n-am cum, dar nu, nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei.” Mai afirma Gina Pistol.