Momente indedite cu Smiley şi Gina Pistol: „Eu dau cu mătura, eu spăl vasele, eu gătesc”. Smiley şi Gina Pistol au făcut câteva dezvăluiri în direct despre viaţa lor. Trebuie spus că până acum cei doi au fost extrem de discreţi cu privire la viaţa privată.

„A inceput joaca! Suntem fericiti, ne simtim si mici, si mari, radem, dar si plangem de emotii, incepem sa ne conturam un Acasa al nostru. Impartim cu voi, prin acest video, bucuria noastra care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar si la propriu 🙂 Multumim de rabdare, de sustinere si de mesaje”. Era mesajul transmis de cei doi pe social media, la vestea că devin părinţi.

Smiley a declarat că nu ascultă acest gen de muzică. Şi totuşi a rămas impresionat de un interpret de la Românii au talent. Artistul a recunoscut că melodia concurentului Lucian a fost una demnă de un concert.

”Eu nu ascult muzica asta deloc, nu m-a prins niciodată, dar pot să apreciez felul în care o cânți tu, adică ești de acolo. Dacă închideam ochii ziceam că e unul care a venit din Spania și ne cântă de-alea d-ale lor. Ai o voce foarte bună. M-am uitat ca la un spectacol. Felicitări!”, a spus Smiley. Iar replicile au cotinuat.

”E foarte interesant cât de mică e lumea. Mucho embarazada… așa i-am zis eu lui David Bisbal când l-am văzut ca să-i arăt că știu spaniolă. Glumesc”, a spus Andra, la care Smiley a mărturisit cum l-a anunțat Gina Pistol că este însărcinată.

”Mie așa mi-a zis Gina, la un moment dat mi-a zis: mucho embarazada! Soy embarazada. Și eu eram mucho”, a dezvăluit Smiley. Iar Andra a fost impresionată de dezvăluirea artistului și a reacționat: ”Vai, ce frumos”, a spus Andra.

La sfârșitul lunii septembrie, cei doi au făcut un video în care vorbesc despre acel moment, când a auzit inima bătând, şi cât de tare s-a pierdut artisul din cauza emoţiilor.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem”. Este povestea celor doi publicată pe YouTube.