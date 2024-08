Monden S-a ales praful de averea lui Ion Dolănescu. Totul e aproape distrus







S-a ales praful de averea lui Ion Dolănescu.După șase ani, Dragoș Dolănescu a revenit în România, și a mers să verifice o parte din proprietățile pe care le-a primit moștenire de la tatăl său. El s-a certat cu fratele său prin tribunale timp de opt ani de zile pe moștenire. Ionuț a rămas cu casa din Caimatei, unde a locuit interpretul de muzică populară, și cu multe alte terenuri și proprietăți.

Dragoș a primit vila din Sinaia, dar și trei case în Capitală, toate însă aflate în paragină. Acesta locuiește în Costa Rica și vine rar în România, dar casele primite de la tatăl său s-au deteriorat. „Am trei proprietăți în București. Sunt nelocuibile. Bucăți de casă unde nu poți sta, în zone bune. Plătesc însă impozitul la ele, anual”, a mărturisit Dragoș Dolănescu.

De la venirea în România, Dragoș Dolănescu nu a mers să vadă cele trei case din București. El a spus că a vrut să le vândă, dar că vecinii nu au acceptat.„Eu am vrut să le vând. Partea mea la acea vreme. Ei nu au vrut. Ne-au dat în judecată și au pierdut. N-am primit însă nimic din despăgubirile stabilite de instanță”, a explicat acesta.

Și vila din Sinaia e în paragină

Și vila din Sinaia cu 15 camere este în paragină. Dragoș a angajat un om pentru a avea grijă de clădire, dar nu este suficient. El speră să facă o pesiune acolo, dar momentan nu are timp. „La Sinaia am ajuns și acum, în cele două săptămâni cât am stat în România. Merg însă doar la primărie, ca să plătesc impozitul”, a completat fiul lui Ion Dolănescu pentru Fanatik.

Ion Dolănescu i-a lăsat case, dar doarme pe la prieteni

Chiar dacă tatăl său i-a lăsat mai multe case, Dragoș Dolănescu stă pe la prieteni când vine în România. El a spus că a stat două săptămâni în România și că a dorit la familia Melinescu, pe care Ion Dolănescu o iubea foarte mult, în satul Lipia. Acesta a mai declarat că s-a dus la mormântul interpretului.