Lumea muzicii a fost șocată să afle, la data de 9 aprilie, că rapperul DMX, unul dintre cei mai importanți artiști ai acestui gen, a decedat. Americanul suferise cu câteva zile, 2 aprilie, înainte un stop cardiac la vârsta de 50 de ani. Acum a ieșit la iveală, în urma analizei rezultatelor autopsiei, cauza care a dus la dispariția lui DMX.

DMX a murit din cauza unei supradoze de coaină

Muzicianul a consumat cocaină, fapt ce a atras stopul cardiac. Doza mare a fost cea care i-a întrerupt fluxul sangvin din creier. „Nu a mai existat circulația sângelui în creier, iar asta a dus la stop cardiac. A fost vorba despre o intoxicație acută cu cocaină”, a spus o sursă citată de nypost.com.

„Practic, el a murit imediat, pentru că avea creierul total nefuncțional. Chiar dacă a fost internat în spital și ventilat, creierul său s-a aflat în moarte cerebrală în acea perioadă. Nu și-a mai revenit niciodată din comă”, mai spune sursa respectivă, vorbind despre cele 7 zile în cae rapperul a stat internat în spital, iar prietenii, familia și fanii săi au sperat că își va reveni miraculos.

„Vă rugăm să ne păstrați pe Earl / DMX și pe noi în gândurile, dorințele și rugăciunile voastre și să ne respectați intimitatea în acest moment dificil”, spunea în cadrul unui mesaj public familia lui DMX, pe numele său real Earl Simmons.

A avut 15 copii și a jucat în filme

Câțiva dintre fanii săi s-au adunat în fața spitalului unde era internat rapperul și s-au rugat pentru recuperarea artistului. DMX a avut 15 copii, o carieră muzicală de mare succes și a reușit să pătrundă și în lumea cinematografiei. A jucat în „Romeo Must Die”, alături de Jet Li, „Exit Wounds”, „Belly”, „Cradle to the Grave” şi „Last Hour”.

În 2006 apărea într-un reality show numit „DMX: Soul of a Man”, difuzat pe reţeaua BET din State. În 2003 publica o carte de memorie numită „E.A.R.L.: The Autobiography of DMX”.