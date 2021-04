Rapperul american DMX a murit. Pe numele său real Earl Simmons, acesta a încetat din viață vineri, după cum a anunțat revista People. Potrivit sursei citate, DMX a suferit un atac de cord, în urmă cu aproximativ o săptămână. Presa a speculat că acesta a fost cauzat de o supradoză de droguri. El avea 50 de ani, după cu relatează Reuters.

Bărbatul de 50 de ani, al cărui nume real este Earl Simmons, a fost internat, pe 2 aprilie la spitalul din White Plains, New York. Avocatul său, Murray Richman, declara, la vremea respectivă, că acesta se află în stare gravă în urma unui atac de cord. Avocatul a declarat presei americane că nu ştie dacă atacul de cord a fost provocat de o supradoză de droguri, după cum a raportat TMZ.

„Era la aparate. Acum respiră singur, dar există puţină activitate cerebrală”, a spus Richman.

O viață acenturoasă, plină de conflicte cu legea

Earl Simmons (n. 18 decembrie 1970 – d. 9 aprilie 2021) cel mai bine cunoscut după numele său de scenă DMX a fost un rapper și actor american. El mai era cunoscut și drept Dog Man X și Dark Man X. În 1999, a lansat cel mai bine vândut album al său …And Then There Was X, care includea hit-ul „Party Up (Up in Here)”. A apărut în mai multe filme cum ar fi: Belly, Romeo Must Die, Exit Wounds, Cradle 2 the Grave și Last Hour.

De-a lungul carierei a avut colaborări cu numeroși artiști, între care JAY-Z, Ja Rule, Eve şi LL Cool J. De asemenea, el a jucat și în câteva filme.

Earl Simmons, care are 15 copii cu mai multe femei, a fost arestat în iulie 2017. A intrat în închisoare dat fiind că nu a reușit să treacă un test toxicologic. Mai mult, el a plecat la St. Louis fără consilierul mandatat de curtea de justiţie. Earl Simmons a mai fost arestat, în trecut, pentru posesie de droguri şi de arme. În plus, a mai fost închis în Arizona având diferite condamnări.

În 2018, el i-a cântat una dintre melodiile sale judecătorului în timpul unui proces de evaziune fiscală. Instanța a spus că DMX este „un bărbat bun” dar, cu toate acestea, l-a condamnat la un an de închisoare.