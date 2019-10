Bărbații acuzați că l-ar fi bătut cu târnăcopul pe Florin Pastramă, au rupt tăcerea. Aceştia au făcut dezvăluiri exclusive şi susţin că Florin Pastramă a căzut şi s-a lovit singur.

Florin Pastramă a mers la Poliţie şi a susţinut că a fost bătut, asta după ce şi-a scos certificat medical de la INML. Unul dintre cei implicați în acest scandal a declarat:

„A zis că l-am bătut eu! Că am ieșit cu târnăcopul și l-am bătut! Toată acțiunea s-a petrecut în față la mașina aceea.

În față la mașină, jos, a alunecat pe nisip, a vrut să ocolească boschetul de acolo și s-a lovit cu capul! S-a împiedicat de bordura aceea, a alunecat pe nisipul de acolo și a căzut cu capul de bordură și s-a julit undeva la frunte. Când a venit Poliția, porțile erau deschise. Deci această poartă se poate deschide.

Era deschisă. Lucrând în grădină, aveam târnăcopul acolo! Târnăcopul cu care nu lucrasem două zile cu el! A luat târnăcopul de acolo și l-a dus la polițist: „Uite , domnule, cu ăsta! ” A intrat în curte la mine! ”, a declarat unul dintre bărbaţii acuzaţi de Florin Pastramă, potrivit romaniatv.net.

În conflict ar fi intervenit şi Brigitte Sfăt: „A venit nevasta lui Pastramă, nu știu cum o cheamă, „Buzata” îi zic ăștia, apelativul „Buzata”! A venit „Buzata” acum câteva zile, a intrat în curte la mine aici, un metru a intrat, dar după ce a început scandalul! Fratele meu stă peste stradă. Și ea a început scandalul cu fratele meu.

Eu lucram la un cămin aici. Când am ieșit afară, Pastramă îl bătea pe fratele meu. Fratele meu are și el 70 de ani! Pastramă fiind în puterea vârstei, 40 de ani, îl bătea pe ăla de 70 de ani? M-am dus să-i despart! Ăla dădea, ăla dădea! Am sărit și eu! Cred că l-am lovit, m-a lovit și el aici și a fugit! A venit Poliția, că a anunțat Brigitte. Brigitte țipa de toată strada se auzea”.

Povestea care a generat acest scandal este veche de aproape 20 de ani. „Este o poveste lungă. Din anul 2000 apare Pastramă proprietar. A trecut sub tăcere că ar fi proprietar. După 10 ani vine și spune „Domnule, ăsta-i terenul meu, că l-a cumpărat tata! ” Dar de unde?

Nu l-a cumpărat taică-su! În clanul lor a fost una, Miriuță, care avea un act de proprietate fals. Pe baza acestui act de proprietate fals se împroprietărește. Ca să rostogolească toată povestea asta a găsit tot unul din clanul lor, unul, Gigi nu știu cum din cartier.

Gigi ăsta îi vinde lui Pastramă. Deci era la a treia mână. Asta pentru a șterge urmele! Merg la DIICOT. În 2015 am depus la DIICOT o plângere penală și acum depun o cerere să nu se prescrie.

Să demonstrez falsul și să demonstrez că eu sunt proprietar”, a mai spus bărbatul care spune că după ce terenul a schimbat mai mulți proprietari, el a ajuns gaj la bancă pentru un împrumut:

„Au luat bani de la bancă. Nu știu cât: 700.000 de euro- 800.000 de euro… A avut o creanță acum, mai trebuia să plătească 452.000 de euro”.

Te-ar putea interesa și: