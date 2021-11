S-a aflat adevăratul motiv pentru care Bănel Nicoliță a fugit din țară!„Nu am nevoie de nimic de la nimeni”

Bănel Nicoliță a renunțat la România din cauza datoriilor de zeci de mii de euro. Sportivul a ales America în speranța că va câștiga sume frumoase de bani, dar problemele din trecut nu îi dau pace.

Jucătorul lui Gigi Becali a recunoscut că a fugit din țară, dar nu a recunoscut că este urmărit de cămătari și executat silit.

Care este adevărul?

Sportivul nu a vrut să ofere nici o declarație despre povestea cu cămătarii, dar s-a aflat că acesta avea probleme cu banii cu mult înainte de această datorie. La începutul anului trecut, Bănel a fost executat silit de doi dintre investitorii de la FC Făurei, clubul de fotbal în care și-a investit toată averea. Acesta s-a împrumutat pentru echipa lui, dar nu a avut parte de un rezultat pozitiv.

Apropiații au mărturisit că fotbalistul făcea contracte de împrumut des din cauza problemelor cu banii.Pe 10 decembrie 2019, instanța a hotărât ca acesta să fie executat silit. În 2020, un bărbat care îi oferise bani l-a condamnat pe acesta să fie executat silit, dar judecătorii nu au aprobat această decizie.

Ce spune Bănel Nicoliță?

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni.

Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliță pentru Fanatik.

„Bănel nu are datorii la nimeni. El este bine sănătos, este plecat din țară iar acolo joacă fotbal și antrenează o grupă de copii. Familia este bine.

Chiar mă amuz când citesc tot felul de invenții ale presei centrale. Bănel este obișnuit să facă lucruri foarte bune și așa face în acest moment. Nu pot să spun unde este plecat, dar vă asigur că este bine”, a declarat Stelian Nicoliță.