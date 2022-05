Sursa foto: facebook.com/ryanrodneyreynoldsfanpage

Ryan Reynolds a povestit cum a leșinat în timp ce filma „Buried”

Ryan Reynolds și-a pierdut pentru scurt timp cunoștința în timp ce filma „Buried” în 2010. Actorul a descris recent experiența chinuitoare pentru David Letterman în cel de-al patrulea sezon din „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”, difuzat acum pe Netflix.