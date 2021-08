Doliu în lumea filmului, Fiica lui Alfred Hitchcock a încetat din viață

Pat Hitchcock, singurul copil al regizorului Alfred Hitchcock, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, după cum relatează Variety. Informația a fost confirmată de fiica acesteia, Katie O’Connell-Fiala, care a precizat că Pat Hitchcock a murit luni, în locuința sa din Thousand Oaks, California.

Fiica cunoscutului regizor a apărut în mai multe filme regizate de acesta. Între peliculele în care a jucat se numără „Strangers on a Train”, „Psycho” şi „Stage Fright”.

În „Psycho”, considerat un clasic al filmelor de groază, Pat Hitchcock a jucat-o pe Caroline, colega de birou a lui Janet Leigh. În „Strangers on a Train”, ea a fost Barbara Morton, sora personajului interpretat de Ruth Roman.

Ulterior, în anii 1970, fiica lui Alfred Hitchcock a jucat în mai multe filme de televiziune, precum „Skateboard”, „Six Characters in Search of an Author” sau „Ladies of the Corridor”.

Singurul copil al marelui regizor Alfred Hitchcock

Patricia Hitchcock s-a născut în data de 7 iulie 1928, mama sa fiind Alma Reville. Familia Hitchcock s-a mutat la Los Angeles în anul 1939, iar Pat a început actoria pe Broadway, în piesa „Violet”.

Deşi a renunțat la carieră de actriță pentru a-şi creşte copilul, Pat Hitchcock a contribuit la Mystery Magazine a lui Alfred Hitchcock. Ea a mai lucrat, împreună cu Laurent Bouzereau, la biografia mamei sale, „Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

Soţul ei, Joseph E. O’Connell, Jr., a murit în anul 1994. Ea are trei fiice, Mary Stone, Tere Carrubba şi Katie O’Connell-Fiala, avocată la Amblin Partners.

Casa lui Pat Hitchcock a ars în timpul unui incendiu devastator care a cuprins sudul Californiei în anul 2018.

Cine a fost Alfred Hitchcock

Sir Alfred Joseph Hitchcock s-a născut pe 13 august 1899 în Marea Britanie și a murit pe 29 aprilie 1980 în Bel Air, California, SUA). A fost un important regizor și producător de filme. A regizat mai mult de 50 de filme trecând prin toate erele cinematografiei și este considerat unul dintre regizorii cu cea mai mare influență asupra posterității.

Și-a început cariera de regizor în Regatul Unit în anul 1922 și abia din 1939 a început să lucreze în Statele Unite ale Americii. A locuit împreună cu familia sa în Scotts Valley, California (1940-1972).

Șase filme regizate de Alfred Hitchcock au fost nominalizate la Premiile Oscar. Este vorba despre Rebecca în 1941, Suspicion în 1942, Lifeboat în 1945, Spellbound în 1946, Rear Window în 1955 și Psycho în 1961.