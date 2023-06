Ruşii ameninţă să arunce în aer podul ce leagă Republica Moldova de România

Autoritățile ruse de ocupație din regiunea Herson, din Ucraina, au ameniţat că vor arunca în aer podul rutier de peste Prut, dintre Giurgiuleşti și Galaţi, care interconectează infrastructurile rutiere dintre Republica Moldova şi România. Reprezentantul Ambasadei Ruse la Chişinău a declarat că nu există niciun pericol şi că mizează pe înţelegerea autorităţilor Republicii Moldova.

Ameninţările ruşilor care guvernează regiunea ocupată din Herson

Autorităţile instalate de Kremlin în regiunea Herson au acuzat joi forțele armate ucrainene că au lovit podul Ciongar, dar și alte poduri care fac legătura între peninsula Crimeea și regiunea continentală. Ruşii au lansat amenințări subtile că aceeași soartă ar putea avea podurile din Odesa, dar și podul moldovenesc de la Giurgiulești. Reprezentanții Kremlinului din zona ocupată Herson afirmă că dețin toate coordonatele acestor poduri.

Reacţiile autorităţilor de la Chişinău

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a racţionat la aceste ameninţări, convocându-l pe ambasadorul rus.

„Nu vom tolera un astfel de limbaj îndreptat împotriva Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va convoca, în regim de urgență, șeful misiunii diplomatice al Federației Ruse in Republica Moldova, solicitându-i explicații corespunzătoare”, a declarat Igor Zaharov, consilierul pentru comunicare al ministrului de externe Nicu Popescu.

Explicaţiile diplomaţilor ruşi

Anatoli Loșakov, reprezentantul diplomației ruse în capitala Republicii Moldova, a declarat că țara sa mizează pe înțelegerea partenerilor de la Chișinău.

„Am fost invitați la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Este o procedură diplomatică obișnuită. Motivul invocat au fost îngrijorările autorităților de la Chișinău. Noi am venit cu explicații şi am spus că mizăm pe înțelegerea partenerilor de la Chișinău și că deciziile privind operațiunea militară rusească vizează doar teritoriul Ucrainei. De asemenea am accentuat că atât scopurile, deciziile cât și mersul operațiunii sunt exclusiv atribuții ale Ministerului Apărării al Federației Ruse și nu a reprezentanților administrațiilor locale”, a spus Loşacov.