Vladimir Putin ameninţă România! Specialiştii sunt în alertă maximă. Atacul direct al ruşilor

Pe lângă războiul clasic ale cărui orori le vedem cu toții, un război hibrid se poarăt deja atât în Ucraina, cât și în țările NATO. Este vorba despre războiul cibernetic. Și România este atacată. Potrivit generalului Anton Rog, șeful centrului Cyberint al SRI, Rusia a încercat să atace și ministere ale statului român. Serviciul Român de Informații cunoștea dinainte ziua invaziei, și și-a pus informaticienii în alertă.

„În perioada de începere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfășurării lui am descoperit că încă un actor cibernetic statal din agresorul zonei estice și a Ucrainei încearcă să își facă simțită prezența în ministere din Guvernul României. Mă refer la Rusia“, a spus Anton Rog, citat de stirileprotv.ro.

România este atacată contant

Centrul național Cyberint al SRI este o instituție care dispune de tehnologii digitale de ultimă generație. De aici, zeci de informaticieni au misiunea să protejeze 61 de ministere, dar și companii de stat cum ar fi Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Transelectrica. Infrastructură critică a României, relatează sursa citată.

În acest centru există sistemul Țițeica, botezat după celebrul matematician român. Este vorba despre un sistem informatic dezvoltat de SRI care folosește inclusiv inteligența artificială, pentru a ne proteja amenințările cibernetice.

Șeful Centrului Național Cyberint SRI spune că România este atacată în mod constant. „Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțin, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul. Ce am făcut, cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare”, a mai spus Anton Rog.

Inteligența artificială o preocupare majoră

Directorul Institutului pentru Tehnologii Avansate din SRI, Andrei Oprina spune că riscurile de securitate vor veni din zona de inteligență artificială.

„În viitor, cu siguranţă riscurile majore vor veni din zona de inteligenţă artificială şi o să îţi dau un singur exemplu. A invadat toate celelalte tehnologii. Bine, ne-a invadat viaţa, dacă e să fim corecţi, dacă ne uităm şi în medicină, dacă ne uităm în producţia de automobile sau mai ştiu eu ce, dar, în securitate, spre exemplu, a invadat zona Cyberint.

Unul din lucrurile cele mai importante în momentul de faţă la Cyber este să detectezi acele ameninţări specifice, tehnice, se cheamă ele APT, Advanced Persistent Threats. Cum crezi că se fac astea acum? Simplu, venind cu motoare de inteligenţă artificială pentru a le detecta. Aşa a ajuns această tehnologie uşor – uşor să le invadeze pe toate celelalte şi te asigur că acesta va fi viitorul”, a spus Andrei Oprina.