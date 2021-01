Rusia pregătește portavionul viitorului, UMK Varan. Conceptul acestei nave care se vrea ultramodernă a fost prezentat de Nevsky Design Bureau.

În decembrie 2020, un oficial al industriei ruse de armament a asigurat că portavionul Amiral Kuznețov se va întoarce pe mare, în 2022, pentru teste.

După ce nava va trece printr-un șantier de modernizare, în urma mai multor incidente. Între care distrugeri provocate de căderea unei macarale pe puntea de zbor. Urmată, un an mai târziu, de un incendiu la bord.

Numai că, judecând după fotografiile șantierului publicate recent prin Instagram, se pare că lucrările au progresat cu greu de un an, scrie Opex 360.

În orice caz, aceasta este concluzia la care a ajuns Centre for Analysis of Strategies and Technologies . Un grup de reflecție rus specializat în armament.

Pentru marina rusă, aviația îmbarcată nu a fost niciodată o prioritate, chiar și pe vremea Uniunii Sovietice.

Preferîndu-se achiziția de avioane care pot opera doar de pe uscat, cum ar fi Su-30SM. În detrimentul modernizării avioanelor de luptă îmbarcate. Precum Su-33 și MiG-29K(UB)R

Ceea ce sugerează că proiectul de construire a unui nou portavion, precum cel rezultat din proiectul „3000E Shtorm”, va fi din nou amânat.

Cu toate acestea, acest lucru nu împiedică birourile de proiectare din Rusia să imagineze concepte pentru noi portavioane.

Cum este cel făcut de Nevksy Design Bureau, o filială a conglomeratului United Shipbuilding Corporation.

Săptămâna aceasta, acest birou de proiectare, la originea multor nave aflate în serviciu în marina rusă, a dezvăluit conceptul de portavion UMK Varan.