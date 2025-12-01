Rusia, mesaj scurt de Ziua Națională a României

Ambasada Federației Ruse la București a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. „Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României! La mulți ani, România”, au scris diplomații ruși, într-o postare pe Facebook.

Deși mesajul transmis de Ambasada Rusiei la București a fost scurt, alte state au transmis mesaje mai detaliate. Președintele american Donald Trump i-a transmis omologului român, Nicușor Dan, un mesaj oficial de Ziua Națională, în care a subliniat soliditatea relațiilor dintre cele două țări.

„Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice”, se arată în scrisoarea solicitată de Antena3.ro.

De asemena, secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de felicitare poporului român, în care a reafirmat importanța parteneriatului dintre Statele Unite și România.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului”, a fost o parte din mesajul său.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat, pe contul oficial de X, un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naționale.

„Cele mai călduroase felicitări prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale a României! Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea brutală a Rusiei și pentru a avansa spre o pace justă și durabilă. Cooperarea noastră apropiată și eficientă contribuie semnificativ la consolidarea securității în Marea Neagră și la promovarea stabilității regionale”, este o parte din mesajul transmis de Ucraina.

Warmest congratulations to our Romanian friends on the occasion of Romania’s National Day! 🇺🇦🇷🇴 Romania’s unwavering support remains vital in overcoming Russia’s brutal aggression and advancing a just and lasting peace. Our close and effective cooperation significantly… pic.twitter.com/edpqSkBy8M — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 1, 2025

De asemenea, Macron, președintele Franeți, a transmis un mesaj, subliniind legăturile istorice dintre cele două țări.

„Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România”, este o parte din mesajul transmis de președintele Franței.