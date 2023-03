Rusia, măsură drastică după pierderile semnificative din război. Putin joacă ultima carte

Armata rusă a pierdut atât de multe tancuri din 24 februarie 2022 că a fost nevoită să scoată vehiculele blindate antice pentru a compensa pierderile din război. Grupul de cercetare a raportat pe 22 martie că forțele ruse au transportat un tren încărcat cu tancuri T-54/55 din Primorsky Krai către vestul Rusiei. Ele ar putea ajunge în Ucraina, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului.

Potrivit Oryx, o altă organizație de informații open-source care documentează pierderile rusești în Ucraina, armata rusă are undeva în jur de 1.871 de tancuri distruse, avariate, abandonate sau capturate la un an de la începutul războiului.

ISW a a transmis că pierderile de vehicule blindate rusești „restrâng în prezent” capacitatea armatei ruse de a conduce războiul și că Putin a cerut ca tancurile T-54/55 să fie scoase din depozite. „Desfășurarea de echipamente inferioare pentru a reface capacitatea armatei ruse de a desfășura un război de manevră mecanizată poate determina o degradare suplimentară a forțelor ruse în Ucraina”, potrivit ISW, citat de știripesurse.

T-34s are heading to the front in #Ukraine from russia. pic.twitter.com/DvMFvD6ecP

— Bakhmut Avdiivka HOLDS 🇺🇦 Slava Ukraini F-16 (@Heroiam_Slava) March 22, 2023