Armata română se dotează cu tancuri Abrams din SUA. Acordul a fost încheiat de Guvern

Tancurile americane Abrams vor intra în dotarea militarilor români, conform anunțului făcut de generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente. Ofițerul a confirmat că România va achiziționa un batalion de tancuri americane în baza unui acord Guvern la Guvern (G2G) încheiat cu Statele Unite.

Tancurile ce vor intra în dotarea Armatei Române vor fi modernizate și echipate cu aparatură modernă, conform specificațiilor solicitate de Armată. Generalul-maior Teodor Incicaș a explicat de ce a fost ales acest model de tanc, iar nu altele, precum Leopard, de exemplu, de fabricație germană.

„Pentru că Statul Major al Forțelor Terestre a considerat că pentru misiunea brigăzii pe care vrea să o întărească cu acest tip de tanc, Abrams e cel mai bun mijloc și are o unicitate în realizarea misiunilor”, a spus generalul Incicaș.

În actuala organizare NATO un batalion este format din 54 de tancuri, drept care este de așteptat ca acesta să fie numărul de vehicule achiziționat și de Armată.

„În ceea ce privește acest tanc mă amuz că toate lumea își închipuie «Ok, iau un tanc vechi», fără să cunoască specificul american de modernizare a tancului. Dar vorbim de aducerea unui tanc într-o companie, dezbrăcarea lui completă, tratarea lui cu un sistem de protecție și echiparea lui cu echipamente noi în conformitate cu varianta cerută de noi”, a mai adăugat oficialul MApN.

Avantajele tancurilor Abrams

Potrivit sursei citate, în primăvara trecută, cu ocazia Black Sea Defence and Aerospace (BSDA), americanii de la General Dynamics au prezentat tancul Abrams ca o variantă pentru România. Armata americană a adus un tanc împreună cu echipajul său.

„Noi îl folosim ca principal tanc de luptă, este foarte mobil și are un sistem foarte avansat de control al focului. Are un echipaj format din patru oameni, un tun de 120 de mm cu diferite tipuri de muniție, dar și trei mitraliere de tipuri diferite. Tancul acesta e folosit în medii diferite. L-am folosit în zone diferite din lume, din Asia și Orientul Mijlociu. Reprezintă un sistem de arme foarte eficient. E foarte mobil, are o protecție balistică foarte bună și e rezistent, dar în același timp e foarte letal, are o foarte mare putere de foc”, spunea sergentul american Jesse Boell citat de HotNews.ro.

Parlamentul, solicitat să aprobe lista achizițiilor militare

În acest context, generalul-maior Teodor Incicaș a anunțat că în următoarea perioadă va fi transmis către Parlament propunerile de echipamente militare și armament pe care MApN dorește să le achiziționeze. El a detaliat ce va cuprinde lista propusă spre aprobare, de către Armata Română.

„Zilele acestea vom trimite către Parlamentul României, pentru aprobarea prealabilă, achizițiile care se referă la obuzierele propulsate pe șenile. De asemenea mașina de luptă a infanteriei pe șenile, sistemele de apărare aeriană cu bătaie scurtă și foarte scurtă, dar și două tipuri de rachete pentru avioane F-16. În același timp este pe parcursul de a merge spre aprobarea prealabilă a Parlamentului cererea noastră de aprobare a unei achiziții pentru un batalion de tancuri Abrams”, a mai spus generalul-maior Teodor Incicaș, în podcastul „Observator militar”.

Consumul de carburant, problemă majoră a tancului Abrams

Conform informațiilor de pe Wikipedia, dezavantajul tancurilor Abrams este legat de consumul foarte mare de carburant. Un M1 Abrams consumă aproximativ 40 de litri doar în procesul de pornire. La pornire și pentru accelerare injectoarele se deschid la maxim. Din fericire, consumul mai scade în timpul funcționării normale. Un astfel de tanc ridică mari probleme logistice, dat fiind că este nevoie de unități de alimentare în apropiere, inclusiv în condiții de luptă.

Consumul este atât de mare încât pentru a nu descărca bateriile tancului și pentru a nu consuma combustibilul ținând motorul pornit, au fost proiectate module de putere auxiliare cu mici motoare cu ardere internă, care generează electricitate pentru a menține în funcție sistemele electrice și electronice fără a consuma bateria și fără a ține în funcțiune turbina.

De altfel, consumul mare de carburant a fost motivul pentru care Statele Unite nu au fost de acord să livreze aceste vehicule de luptă Ucrainei, într-o primă fază.

„Tancul Abrams este un echipament foarte complicat. Este scump, necesită un antrenament dificil, are motor cu reacţie. Cred că consumă 11 litri de kerosen pe km. Nu este cel mai uşor sistem de întreţinut”, a declarat Colin Kahl, subsecretar al Apărării pentru Strategie, în luna ianuarie.