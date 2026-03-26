Rusia intervine în războiul din Iran, contra SUA. Ce vrea Putin să arunce în luptă contra lui Trump

Rusia intervine în războiul din Iran, contra SUA. Ce vrea Putin să arunce în luptă contra lui TrumpVladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru
Rusia ar urma să înceapă livrări de drone, medicamente și alimente către Iran, potrivit unor informații provenite din surse de intelligence occidentale, potrivit Daily Mail.

Sprijinul ar avea loc în contextul conflictului în desfășurare dintre Iran, Statele Unite și Israel, ridicând noi semne de întrebare privind implicarea Moscovei în regiune. Autoritățile ruse nu au confirmat oficial aceste informații, însă au recunoscut continuarea dialogului cu Teheranul.

Rusia, posibile livrări de echipamente și ajutor umanitar

Potrivit unui articol publicat de Financial Times, Moscova și Teheranul ar fi purtat discuții confidențiale privind furnizarea de drone la scurt timp după izbucnirea conflictului. În prezent, Rusia ar fi oferit deja Iranului imagini satelitare, date de țintire și suport informativ.

Livrarea de drone ar reprezenta însă primul ajutor cu potențial letal oferit de Rusia în acest context. Surse de securitate au indicat că modelele care ar putea fi trimise includ dronele Geran-2 și Shahed-136, cunoscute pentru utilizarea lor în atacuri de tip „kamikaze”.

Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail
Donald Trump confirmă întâlnirea cu Xi Jinping după soluționarea crizei din Iran
În plan oficial, Moscova a transmis că ajutorul oferit Iranului este exclusiv de natură umanitară. Autoritățile ruse au anunțat că au trimis peste 13 tone de medicamente către Teheran, prin Azerbaidjan, și au subliniat că aceste livrări vor continua.

Reacțiile Kremlinului și poziția oficială a Rusiei

Un purtător de cuvânt al Kremlinului a evitat să confirme sau să infirme informațiile privind livrările de drone. Dmitri Peskov a declarat:

„Există foarte multe informații false care circulă în acest moment. Un lucru este cert — continuăm dialogul cu conducerea iraniană.”

Rusia a negat anterior că ar sprijini Iranul în conflictul actual. De asemenea, autoritățile americane au afirmat că au primit asigurări similare din partea Moscovei în discuții directe.

Cele două state au încheiat anul trecut un parteneriat strategic, care nu include însă obligații de apărare reciprocă.

Rusia, acuzată de presiuni asupra SUA

Președintele Ucrainei, Voloimir Zelenski, a declarat că Rusia ar fi încercat să exercite presiuni asupra Statelor Unite. Potrivit acestuia, Moscova ar fi sugerat că va înceta furnizarea de informații militare către Iran dacă Washingtonul oprește schimbul de date cu Kievul.

„Am rapoarte de la serviciile noastre de informații care arată că Rusia face acest lucru și spune: «Nu voi transmite informații Iranului dacă America încetează să transmită informații Ucrainei». Nu este acesta șantaj? Absolut”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai susținut că unele drone iraniene utilizate în atacuri împotriva intereselor americane ar conține componente rusești. Totodată, el a menționat că Ucraina colaborează cu state din Golf pentru a contracara atacurile cu drone.

Poziția Iranului și evoluția negocierilor

În paralel, Iranul a transmis că nu există negocieri în desfășurare cu Statele Unite pentru încheierea conflictului. Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat la televiziunea de stat că „nu au avut loc negocieri cu Statele Unite până acum”.

Postul iranian Press TV a citat un oficial anonim care a respins propunerea americană de încetare a focului. „Iranul va pune capăt războiului atunci când va decide și când condițiile sale vor fi îndeplinite”, a declarat sursa.

Potrivit aceleiași surse, condițiile includ oprirea atacurilor asupra oficialilor iranieni, garanții împotriva unor viitoare conflicte, plata unor despăgubiri și controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

În contrast, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a susținut că dialogul cu Iranul continuă:

„Discuțiile continuă. Sunt productive, așa cum a spus președintele luni, și continuă să fie.”

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

