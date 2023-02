Rusia face „mișcări de trupe” în Marea Neagră. Dronele NATO, trecute pe mod invizibil

Experții militari independenți au înregistrat o „mișcare de trupe” în Marea Neagră. Potrivit acestora, cel puțin un submarin de mari dimensiuni, capabil să lanseze rachete subacvatice asupra unor ținte terestre, a fost transferat la Sevastopol, din Crimeea ocupată.

Potrivit specialiștilor, acest submarin care poate lansa rachete asupra unor ținte terestre aflate la mare distanță, a fost dus la Sevastopol, cel mai probabil, pentru a fi încărcat cu rachete de tip Kalibr.

„Traseul a fost făcut la suprafață, conform informațiilor satelitare. Observați escorta masivă pentru apărarea împotriva dronelor/USV-urilor ucrainene. Probabil submarinul a fost adus acolo să se încarce cu rachete de croazieră Kalibr înainte de a pleca în misiune în Marea Neagră pentru a lansa atacuri asupra țintelor terestre ucrainene”, arată pe Twitter expertul militar britanic H.I. Sutton.

***UPDATE***

At least 1 #Russian KILO class submarine made a surface transit from Novorossiysk to Sevastopol today. Note the heavy escort to defend against Ukrainian drones / USVs

Likely to load with Kalibr cruise missiles ahead of an attack on #Ukrainian targets #OSINT pic.twitter.com/qdAKDMLhqM

— H I Sutton (@CovertShores) February 13, 2023