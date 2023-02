Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, susține că situația tensionată din Republica Moldova este cauzată de Volodimir Zelenski, care încearcă să implice statul vecin într-o confruntare „dură” cu Rusia.

Maria Zaharova a postat mesajul pe site-ul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei. Afirmațiile cu privire la modul în care Ucraina încearcă să atragă Republica Moldova în războiul cu Rusia au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe după declarațiile președintei Maia Sandu. Aceasta din urmă a confirmat informațiile despre existența „unui plan al Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova”.

Volodimir Zelenski, vinovat pentru situația din Republica Moldova

Președintele Ucrainei a făcut, la summitul Consiliului European, o dezvăluire cu privire la planurile Rusiei. Volodimir Zelenski a spus că a primit informații despre un presupus plan al serviciilor secrete ruse de „distrugere” a Republicii Moldova. În cadrul declarațiilor, liderul de la Kiev a subliniat faptul că a informat-o pe Maia Sandu despre acest presupus plan.

„Am informat-o că am interceptat planul de distrugere a Republicii Moldova de către serviciile ruse”, a declarat Zelenski, conform traducerii, potrivit agenţiei The Associated Press.

Informațiile în posesia cărora a intrat președintele Ucrainei arătau „cine, când şi cum” ar urma să acționeze în presupusul plan de „perturbare a democraţiei din Republica Moldova şi de preluare a controlului asupra Republicii Moldova”. Zelenski a ținut să precizeze faptul că presupusul plan este unul asemănător cu cel de ocupare a Ucrainei. Oficialul a spus că nu deține informații dacă Kremlinul a ordonat sau nu punerea planului în aplicare, însă el există.

Consiliul European s-a întrunit la Bruxelles pentru un summit de o zi. În cadrul evenimentului s-au discutat mai multe teme, printre care și situația din Ucraina, dialogul Belgrad-Priștina și cutremurul din Turcia și Siria. Summit-ul a fost primul eveniment de acest gen la care Volodimir Zelenski a participat fizic de la declanșarea războiului de către Rusia.