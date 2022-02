Rusia continuă să intimideze Occidentul. NATO: „Atacul cibernetic ar putea fi urmat de unul militar”

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a susținut miercuri o conferință cu privire la situația creată de Rusia. Potrivit oficialului, noua normalitate va fi una cu mai multe trupe militare în Țările Baltice. Alianța intenționează să creeze grupuri tactice în toate statele aflate în Flancul estic.

„Asistăm la cea mai mare concentrare de forțe militare după Al Doilea Război Mondial. Am avertizat Rusia că o agresiune va avea un cost mare. NATO rămâne pregătită pentru dialog. Nu este prea târziu pentru îndepărtarea de marginea conflictului. Nu vom face compromisuri pe marginea principiilor de bază ale Tratatului Alianței. Nu știm ce se va întâmpla în Ucraina (…) Regret să o spun, dar este noua normalitate în Europa (…) Am decis să luăm în considere constituirea de grupuri tactice de luptă și salut oferta Franței de a conduce grupul din România (…) Am vizitat România, sunt pregătiți să găzduiască grupuri de luptă. Franța este dispusă să conducă grupul de luptă de aici”, a spus Stoltenberg, într-o conferință de presă susținută la sediul NATO.

Secretarul general susține că NATO este o alianță defensivă. Ea nu este o amenințare împotriva Rusiei. „Trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm cu Rusia. Este posibil să ajungem la înțelegeri cu ei, cum am făcut și în trecut. Nu suntem o amenințare. Suntem gata de dialog și am pregătit o lista lungă de subiecte pentru discuție”, a mai adăugat Jens Stoltenberg.

Atacul cibernetic ar putea fi urmat de unul militar

În ceea ce privește declarațiile Rusiei cu privire la o posibilă retragere, reprezentantul NATO susține că o astfel de mișcare nu a fost observată și în teren. Acesta susține că declarațiile ministrul rus al Apărării nu reprezintă decât motive optimiste a faptul că Rusia se angajează în negocieri diplomatice.

„Nu am observat vreo retragere a forțelor ruse. Desigur, acest lucru contrazice mesajele Rusiei prin care face apel la diplomație. Ce vedem acum este că și-au accentuat numărul de militari dar și că și mai mulți soldați urmează să fie desfășurați. Până acum, nu putem vorbi de descaladare.

Atacul cibernetic este un fel de acțiune și măsură la care ne așteptăm să urmeze o intervenție militară în Ucraina”, a spus Stoltenberg.

Oficialul NATO a vorbit în cadrul discursului său și despre vizita din România, susținând că țara noastră este pregătită să primească un grup de luptă, iar Franța este gata să îl conducă. Cu privire la acest aspect nu a fost luată momentan o decizie.

„România este gata să găzduiască un grup de luptă, iar Franța să-l conducă, iar mai mulți membri ai alianței și-au propus să contribuie. Ne consultăm cu comandații militari. Nu știm cum va fi format dar va fi după modelul grupurilor de luptă din țările baltice”, a precizat Stoltenberg înainte de a încheia conferința de presă.