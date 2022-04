Rusia atacă infrastructura feroviară din Ucraina. Rafinăria de petrol și zeci de obiective militare, distruse. Patriarhul Kirill a cerut poporului să-l susțină pe Putin. VIDEO/UPDATE

UPDATE 26: Patriarhul Kirill a cerut poporului să susțină autoritățile și să împiedice centrele străine de putere să distrugă independența Rusiei, a anunțat agenția de presă rusă Nexta.

UPDATE 25: Forțele rusești au distrus instalațiile de rafinare a combustibilului și a petrolului din Kremenciuk, un oraș din centrul Ucrainei situat la nord-vest de Dnipro, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

Purtătorul de cuvânt al instituției guvernamentale, Igor Konașenkov, a declarat, în cea mai recentă informare privind „operațiunea militară specială” a Rusiei în Ucraina, că aceasta a efectuat mai multe lovituri asupra unor obiective militare.

Intervenind la canalul de știri de stat Rossiya 24, Konashenkov a declarat: „Forțele armate ruse continuă operațiunea militară specială în Ucraina. Armele cu rază lungă de acțiune ghidate cu precizie au distrus instalațiile unei rafinării de petrol de la periferia nordică a orașului Kremenciuk pentru producția de combustibil, precum și depozitele cu produse petroliere care asigură echipamente militare pentru gruparea trupelor ucrainene”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a adăugat că forțele armate au „lovit 56 de instalații militare ucrainene”. Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

UPDATE 24: Gările și infrastructura feroviară au devenit o țintă cheie pentru forțele rusești din Ucraina. Liniile de cale ferată sunt cruciale atât pentru aducerea de provizii, cât și pentru evacuarea civililor în țările limitrofe, cum ar fi Polonia.

Luni dimineață, cinci gări din centrul și vestul Ucrainei au fost ținta unor focuri de armă, inclusiv una în jurul orașului Krasne, în apropiere de Lviv, și două în regiunea Rivne, potrivit unor informații furnizate de șeful Administrației militare regionale Rivne, Vitalii Koval.

„Inamicul a lansat două atacuri cu rachete asupra infrastructurii feroviare. Pagubele sunt în curs de stabilire, nu există victime. Vă recomandăm insistent să vă aflați în adăposturi în timpul alertelor aeriene”, a spus el.

Șeful administrației militare regionale din Lviv, Maxim Kozitsky, a declarat că trupele rusești au tras rachete din aer provocând o explozie la substația de tracțiune a gării Krasnoye. Guvernatorul din Lviv a declarat că nu au existat victime în urma atacului de acolo, dar în alte părți se raportează morți sau răniți în urma atacurilor din regiunea Vinnytsia.

UPDATE 23: Cinci persoane, inclusiv doi copii, au murit în timpul bombardamentelor rusești în Donețk, a confirmat guvernatorul acestei localități, Pavlo Kyrylenko.

Între timp, alte trei persoane au murit în regiunea Harkov și 14 au fost rănite ca urmare a bombardamentelor continue pe parcursul zilei, care s-a întâmplat să fie Paștele ortodox, o sărbătoare importantă atât în Rusia, cât și în Ucraina.

„Astăzi, când creștinii ortodocși sărbătoresc Învierea lui Hristos, rușii au ucis cinci persoane în regiunea Donețk”, a scris anterior Kyrylenko pe Twitter. „Printre cei morți se află doi copii de 5 și 14 ani”, a adăugat el.

„Le sunt recunoscător tuturor locuitorilor din regiunea Harkov care s-au abținut să viziteze bisericile în acest Paște, precum și clerului pentru înțelegerea situației și decizia bine gândită de a nu organiza slujbe de noapte”, a transmis și guvernatorul Harkovului, Oleg Synegubov.

UPDATE 22: Ministerul rus al Apărării a declarat că va permite civililor blocați în oțelăria Azovstal să evacueze zona. Unitățile rusești se vor retrage la o „distanță sigură” începând cu ora 12:00 BST, a precizat ministerul apărării.

Soldații și civilii ucraineni se află de săptămâni întregi sub asediu în complexul industrial, ultima parte din Mariupol care nu se află sub control rusesc.

Între timp, Consiliul regional Zaporizhzhia a transmis că regiunea „se pregătește pentru apărare”, pe fondul avertismentelor că forțele ruse pregătesc o ofensivă în partea central-sudică a Ucrainei.

„Inamicul se pregătește pentru ofensivă”, a transmis instituția, într-un comunicat de presă. „Trupele ruse de ocupație au adunat o mulțime de echipamente și personal pe secțiunea liniei de front Velyka Novosilka – Novodarivka – Malynivka. Inamicul încearcă să se deplaseze în direcția Zaporizhzhia, dar fără succes. Amplasarea forțelor pe front nu s-a schimbat”.

Orașul Zaporizhzhia a fost o stație de tranzit cheie pentru persoanele evacuate care au părăsit orașul încercuit Mariupol și zonele controlate de Rusia din sudul Ucrainei. Consiliul a transmis că o coloană de evacuare a plecat din Zaporizhzhia către Mariupol, dar a pierdut comunicarea la mai puțin de 25 de kilometri de orașul Manhush, la vest de Mariupol. Coloanele de evacuare au fost îngreunate de luptele active și au fost reținute frecvent la punctele de control rusești.

UPDATE 21: Potrivit ombudsmanului Lyudmyla Denisova, trupele ruse au creat un lagăr de concentrare într-o clădire a unei fabrici din Vovchansk, regiunea Harkov, unde torturează civili. Acțiuni similare sunt desfășurate în Izyum ocupat.

UPDATE 20: Partidul german de opoziție Uniunea Creștin-Democrată/Uniunea Creștin-Socială a propus o rezoluție pentru intensificarea imediată a livrărilor de arme către Ucraina.

Între timp, guvernul german, condus de cancelarul Olaf Scholz, a blocat livrările de arme grele către Ucraina.

UPDATE 19: În regiunea Harkov, forțele armate ale Ucrainei au doborât un avion rusesc.

In the #Kharkiv region, the Armed Forces of #Ukraine shot down a #Russian plane.

According to preliminary information, two pilots managed to eject. Now, #AFU are looking for the pilots. pic.twitter.com/iHq88cxQcO

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022