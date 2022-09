Rusia, atac suburban la noul premier din Marea Britanie, Liz Truss. „Prostia a triumfat”

Televiziunea din Rusia a avut un mesaj dur pentru noul premier din Marea Britanie, Liz Truss, după ce a declarat că este împotriva războiului produs de Putin.

O jurnalistă de la Kremlin a declarat că „ dacă Boris Johnson a obținut Brexit-ul, Elizabeth Truss vrea să obțină ceva complet diferit: sfârșitul lumii”,potrivit Mediafax.

Cine este Liz Truss

Liz Truss, fost ministru de externe în cabinetul condus de Boris Johnson, a fost aleasă în funcția de președinte al Partidului Conservator și va deveni, astfel, viitorul premier al Marii Britanii. Ea a declarat de mai multe ori că este împotriva războiului din Ucraina.

Chiar și Boris Johson a susținut-o pe Truss. „Am fost mândru că sunt lider al Partidului Conservator în ultimii trei ani, câștigând cea mai mare majoritate după zeci de ani. Am dus la bun sfârșit Brexitul, am gestionat cea mai rapidă campanie de vaccinare din Europa și am oferit sprijin vital Ucrainei.

O felicit pe Liz Truss pentru victoria sa decisive. Știu că are un plan potrivit pentru a aborda criza economico-socială, pentru a uni partidul și a continua munca de consolidare și de echilbrare a țării noastre. Acum este momentul ca toți conservatorii să o susțină 100%.”

Truss este împotriva războiului

Truss i-a mulțumit lui Boris Johnson, despre care a spus că este admirat de la Kiev la Carlisle, pentru că nu a încurajat războiul produs de Putin, pentru că a încheiat Brexitul, a dus la bun sfârșit vaccinarea și l-a învins pe Jeremy Corbyn (candidatul laburiștilor).

Ea a câștigat, cu peste 81.000 de voturi, în fața contracandidatului său, Rishi Sunak, care a primit 61.000 de voturi. „Sunt onorată de alegerea ca lider al Partidului Conservator. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să vă conduc și să conduc măreața noastră țară. Voi întreprinde acțiuni hotărâte pentru a trece prin aceste timpuri grele, pentru a crește economia și a descătușa potențialul Marii Britanii”, a spus Liz Truss, imediat după alegere.