Liz Truss este noul președinte al Partidului Conservator! Ea va fi și premier al Marii Britanii

Ea a câștigat, cu peste 81.000 de voturi, în fața contracandidatului său, Rishi Sunak, care a primit 61.000 de voturi.

„Sunt onorată de alegerea ca lider al Partidului Conservator. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să vă conduc și să conduc măreața noastră țară. Voi întreprinde acțiuni hotărâte pentru a trece prin aceste timpuri grele, pentru a crește economia și a descătușa potențialul Marii Britanii”, a spus Liz Truss, imediat după alegere.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz for Leader (@trussliz) September 5, 2022