Rusia se teme de armele occidentale. Vladimir Putin amenință direct Marea Britanie

„Cred că trebuie să permitem Ucrainei să ducă războiul aşa cum ea consideră necesar. (...) Ei trebuie să poată să riposteze. Şi nu cred că este o bună politică pentru noi să încercăm să le gestionăm eforturile la scară micro”, a afirmat preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Recovery efforts in the Kharkiv region after Russian terror attacks continued throughout the day.

Among Russia's targets was one of Ukraine's largest printing facilities. Russian missile strike killed and injured a number of people. Book storage and equipment were destroyed by… pic.twitter.com/Bjus49C8a0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2024