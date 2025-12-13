Rusia, acuzată de atacuri cibernetice și dezinformare. Ce au descoperit serviciile germane

Germania a anunțat că a identificat două operațiuni cibernetice atribuite structurilor rusești: un atac asupra sistemelor de control al traficului aerian și o campanie de dezinformare desfășurată înaintea alegerilor generale din februarie 2025, vineri, 12 decembrie 2025.

Autoritățile germane au convocat ambasadorul Rusiei, Sergey Nechayev, la Ministerul de Externe de la Berlin pentru a transmite un protest oficial în legătură cu aceste activități.

Un purtător de cuvânt al Ministerului German de Externe a declarat că serviciile de securitate de la Berlin au dovezi privind implicarea grupurilor de hackeri controlate de serviciul militar de informații al Rusiei, GRU, în aceste acțiuni.

Potrivit declarațiilor oficiale germane, atacul cibernetic vizând sistemele Agenției Germane de Siguranță a Traficului Aerian (German Air Safety) a avut loc în august 2024.

Purtătorul de cuvânt a spus că acest atac poate fi atribuit colectivului de hackeri APT28, cunoscut și sub numele de Fancy Bear, un grup la care serviciile germane asociază acțiuni ale GRU.

„Putem atribui în mod clar atacul cibernetic împotriva Siguranței Aeriene Germane din august 2024 colectivului de hackeri APT28, cunoscut și sub numele de Fancy Bear.” a declarat purtătorul de la Ministerul de Externe într-o conferință de presă.

În aceeași conferință, oficialul a adăugat:

„Constatările noastre de informații dovedesc că serviciul de informații militare rusesc GRU este responsabil pentru acest atac.”

Autoritățile germane nu au oferit detalii tehnice despre modul în care atacul a afectat sistemele interne ale controlului traficului, iar oficialii de la Deutsche Flugsicherung, compania de stat responsabilă de controlul traficului aerian, nu au oferit comentarii suplimentare asupra impactului asupra operațiunilor de zbor.

Pe lângă atacul cibernetic, guvernul german a anunțat că există dovezi conform cărora Rusia ar fi încercat să influențeze alegerile federale din februarie 2025 prin intermediul unei campanii de dezinformare cunoscută sub numele „Storm 1516”.

Purtătorul de cuvânt a spus:

„În al doilea rând, putem afirma acum definitiv că Rusia, prin campania Storm 1516, a căutat să influențeze și să destabilizeze cele mai recente alegeri federale.”

Autoritățile germane au precizat că această campanie a inclus răspândirea de imagini generate artificial sau prin tehnologie deepfake, precum și alte tipuri de conținut menite să submineze încrederea în instituțiile democratice și să divizeze societatea.

Conținutul a vizat politicieni proeminenți, inclusiv membri ai principalelor partide germane, potrivit surselor de securitate germane.

Ambasada Rusiei în Berlin a emis un comunicat în care respinge acuzațiile germane. În declarația transmisă agenției de presă TASS, ambasadorul rus Sergey Nechayev a calificat acuzațiile ca fiind nefondate, nejustificate și absurde.

El a afirmat că implicarea structurilor de stat ruse și a grupurilor de hackeri în incidentele menționate reprezintă o interpretare eronată a faptelor și o escaladare a tensiunilor diplomatice.

Șeful Agenției pentru Protecția Constituției (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) din Germania, Sinan Selen, a declarat într-un comunicat că campania Storm 1516 reflectă modul în care ordinea democratică a Germaniei este supusă unor atacuri prin intermediul dezinformării.

El a descris ecosistemul dezinformării ca incluzând influenceri proruși cu un impact semnificativ, teorii conspirative și cercuri extremiste de dreapta.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a afirmat că Germania va adopta „o serie de contramăsuri” în coordonare cu partenerii europeni pentru a răspunde acestor amenințări hibride.

Printre măsurile menționate se numără sprijinul pentru sancțiuni individuale la nivel european împotriva actorilor implicați și monitorizarea deplasărilor transfrontaliere ale diplomaților ruși în spațiul Schengen, începând din ianuarie, pentru a facilita schimbul de informații și a minimiza riscurile de securitate.

Germania și alte guverne europene se află într-o stare de alertă crescută în privința activităților de spionaj, supraveghere prin drone, sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare atribuite actorilor susținuți de statul rus.

Acest context este influențat de conflictul militar din Ucraina, după invazia Rusiei în februarie 2022, și de tensiunile diplomatice persistente dintre Berlin și Moscova.

În același timp, Germania rămâne unul dintre principalii furnizori de sprijin pentru Ucraina, atât din punct de vedere al asistenței militare, cât și al altor forme de cooperare internațională. euronews

Pe fondul acestor acuzații, partenerii europeni și organizațiile internaționale au urmărit evoluțiile legate de securitatea cibernetică și dezinformare.

Autorități și experți în securitate din alte state au exprimat preocupări similare privind activitățile cibernetice și influența în procesele electorale, ceea ce subliniază natura transnațională a acestor amenințări.