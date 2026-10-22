Peter Thiel, primul magnat din tehnologie care l-a susținut Donald Trump la cea de a doua candidatură, și unul dintre cei mai influenți oameni din SUA, se desparte de președinte în legătură cu războiul din Iran. „Nu ar fi trebuit să facem asta”, spune Thiel, potrivit Politico.

Remarcile magnatului tehnologiei, un apropiat al vicepreședintelui JD Vance și ideolog al mișcării accelraționiste, sunt cele mai explicite cu privire la războiul care îi divide pe Republicani înainte de alegerile de la mijloc de mandat prezidențial.

Miliardarul Peter Thiel a declarat că este sceptic față de războiul SUA din Iranul și nu crede că Statele Unite ar fi trebuit să îl lanseze.

Remarcile lui Thiel, rostite pe 12 octombrie la un eveniment privat, sunt cele mai explicite declarații ale sale dezvăluite public despre războiul cu Iranul și vin cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, în care partidul lui Trump se străduiește să își mențină puterea în Congres.

Înregistrarea audio a comentariilor lui proprietarului Palantir face parte dintr-o prelegere susținută la începutul acestei luni.

„Sunt sceptic în privința [războiului], cred că nu ar fi trebuit să-l facem”, a spus Thiel. „Au fost făcute o mulțime de greșeli.”

Peter Thiel a adăugat: „Poate că nu avem puterea militară. Și poate că vom pierde războiul puterii soft.”

Thiel și-a exprimat clar opoziția fermă față de neoconservatori (o ramură a Partidului Republican provenită din Partidul Democrat, cunoscută ca „hawks” - șoimi ai războiului - al cărei principal exponent a fost președintele George W Bush - n.red.) și războaiele din Orientul Mijlociu. În ciuda criticilor sale la adresa războiului din Iran, Thiel a subliniat sprijinul său continuu pentru Trump și a sugerat că dorește să-l protejeze pe președinte.

Comentariile au făcut parte din seria de conferințe ale lui Peter Thiel din Nashville. În ultima conferință, Thiel a emis avertismente ample cu privire la ceea ce a descris ca fiind puterea necontrolată a Curții Penale Internaționale, bazându-se pe comentariile unor personalități din epoca Bush, Donald Rumsfeld și Dick Cheney.

„Am interpretat «Sindromul Dezorganizant Trump» (TDS - denumire folosită de Republicani pentru a desemna obsesia stângii radicale și a socialiștilor cu privire la Donald Trump - n.red.) al familiei Cheney ca pe o încercare de a cumpăra favoarea [Curții Penale Internaționale] și de a evita urmărirea penală. Probabil prea târziu”, a spus Thiel.

„Și am ajuns să bănuiesc că amenințarea unui mandat de arestare CPI este sabia lui Damocles care planează asupra administrației Trump în timp ce aceasta încearcă să persevereze acest război în Iran”, a mai spus Thiel.

De asemenea, Peter Thiel a discutat despre întâlnirea cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu de la începutul anului 2024, după masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări pe 7 octombrie 2023, când l-a întrebat pe lideruld e la Ierusalim despre planurile sale din Gaza.

Thiel a declarat că Netanyahu i-ar fi spus: „Nu pot pur și simplu să transform totul în Dresda”, referindu-se la bombardamentele aliate asupra orașului german Dresda în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care au ucis aproximativ 25.000 de oameni.

Peter Thiel este un antreprenor, investitor și finanțator politic american, care a devenit cunoscut în industria tehnologiei după ce a cofondat PayPal, alături de Elon Musk și alte persoane, o companie de plăți online pe care a condus-o până la preluarea de către eBay, în 2002.

În 2004, Thiel a devenit primul investitor extern important al Facebook, iar în 2003 a cofondat Palantir Technologies, companie specializată în analiza datelor, unde ocupă funcția de președinte al consiliului de administrație. Este, de asemenea, partener al fondului de investiții Founders Fund, care a finanțat companii precum SpaceX.

Thiel este cunoscut și pentru implicarea sa în politica americană. În 2016, l-a susținut financiar pe Donald Trump și a vorbit la convenția Partidului Republican. Ulterior, a finanțat și alți politicieni republicani, printre care J.D. Vance.

Ideile sale despre democrație, libertate, tehnologie și rolul statului au generat dezbateri aprinse. Thiel a pus sub semnul întrebării compatibilitatea dintre libertate și democrație și susține că progresul tehnologic poate oferi alternative la mecanismele politice tradiționale.