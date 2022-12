Ruptură între Cătălin Zmărăndescu și fiul său cel mare. „Ești un om care calcă pe cadavre pentru bani”

Fostul concurent de la Survivor România 2022, Cătălin Zmărăndescu, a declarat că părinții au datoria să se ocupe de copii până la 18 ani și că după trebuie să se descurce. După aceste afirmații, fiul lui cel mare a povestit că pe tatăl său nu l-a interesat niciodată de el și că i-a vrut doar banii.

„Mihai e fiul meu cel mare. (…) Mihai e ceva departe în momentul ăsta. Noi, ca părinți, în viața asta, avem o singură datorie. Să le oferim, până la 18 ani, copiilor educație, hrană, îmbrăcăminte”, a spus Zmărăndescu.

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a declarat că tatăl său doar i-a cheltuit banii din luptele de MMA din Anglia și că nu a fost niciodată un părinte bun. Mai mult, tânărul a povestit că fostul concurent de la Survivor nu l-a întreținut nici când era copil.

„Eu nu am avut nevoie de tine niciodată, din punct de vedere financiar, pentru că tu nu ai absolut niciun ban. În același timp, tu ai trăit foarte bine de pe urma meciurilor mele din Anglia, să ținem minte chestia asta. Cu dovezi, avem dovezi.

Am avut nevoie de tine în viața mea de zi cu zi pentru că asta trebuie să facă un tată, nu cum ai spus tu, că până la 18 ani, tu trebuie să oferi o educație. Educație nu mi-ai oferit, m-ai învățat doar cum să profit de pe urma oamenilor și cum să trag pe ei întotdeauna. Haine nu mi-ai oferit. Mi-am luat singur sau mi-a luat mama. Ce ai mai zis tu pe acolo, mâncare, crede-mă că au fost zile în care mâncat orez cu ketchup”, a spus Mihai pe rețelele de socializare.

Cătălin Zmărăndescu nu vrea să știe de nepotul său

Acesta a mai declarat că pe Zmărăndescu nu l-a intesat nici că o să devină bunic și că și-a îndepărtat toată familia. „O să am un copil, o să fie nepotul tău, ai sunat și tu vreodată să zici «băi, cum merge sarcina? Mamă, ce bucuros sunt, o să am un nepot». Măcar să întrebi. E sânge din sângele tău. Să fii alături de mine, de nepotul tău, dar tu nu o să faci niciodată chestia asta pentru că ești un om care nu are principii.

Ești un om care calcă pe cadavre pentru bani și ești un om care este în stare să te vadă în groapă și să-ți mai dea un picior, să cazi mai jos. În același timp, zici de ce port numele de Zmărăndescu. Păi Cătălin, atâția ani l-ai murdărit. Trebuie să fie cineva care este asumat pentru că trecutul, prezentul și viitorul se leagă. N-o să fug niciodată de trecut”, a adăugat fiul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu.