Virusul teribil care poate face ravagii în România. Alertă de gradul 0 în spitale

Alertă la nivel național. O nouă alertă medicală provoacă panică în rândul cetățenilor. De această dată semnalul de alarmă a fost tras chiar de medici, care atenționează că rujeola, una dintre bolile copilăriei, a început să facă ravagii.





În ultima săptămână au fost raportate 102 cazuri de rujeolă, iar cele mai multe dintre acestea - 40 - fiind în Mehedinţi. Ca urmare, numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 16.552, din care 62 de decese.

Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până pe data de 19 aprilie

aprilie este 16.552, din care 62 de decese.

În perioada 15-19 aprilie, au fost raportate încă 102 cazuri nou-confirmate în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, în Mehedinţi au fost raportate 40 de cazuri, în Buzău - 19, în Teleorman - 11, în Galaţi - opt, în Prahova - şapte, în Constanţa - şase, în Bucureşti şi Ilfov - câte trei, iar în Brăila, Călăraşi, Dâmboviţa, Harghita şi Ialomiţa - câte un caz.

Rujeola (pojarul) este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii.

Panica în rândul populației este accentuată în contextul în care, în urmă cu numai câteva zile, autoritățile au declarat că există și epidemie de meningită.

Meningita are simptome asemănătoare pneumoniei sau amigdalitei, însă odată apărută rigiditatea coloanei cervicale, intoleranţa la lumină şi durerea în capul pieptului, pacientul nu poate să se ridice brusc sau să se aplece în faţă. Netratată, boala e fatală la copii.

Confundată adesea cu o răceală puternică, meningita este o afecţiune care poate genera complicaţii grave la nivelul creierului.

De fapt, meningita este o inflamatie a meningelui – cele trei membrane care iînvelesc creierul si măduva spinarii (duramater, piamater si arahnoida) – şi care e produsă fie de către un virus, caz în care se numeste meningita aseptica, fie de către o bacterie, potrivit antena3.ro

La bebeluşi de 2-3 luni, meningita poartă denumirea de „meningită neo natală”. La copii cu vărsta de peste un an, meningita virala are de obicei forme usoare si dispare de la sine in decurs de 10 zile.

