RUGBY. „Tigrii” de la CSM București și „leii” de la Timișoara Saracnes vânează trofeul Cupei României

"Tigrii" contra "Leii". Așa se poate întitula duelul dintre CSM București și Timișoara Saracens. Cele două rivale se întâlnesc sâmbătă în finala Cupei României, pe stadionul ”Florea Dumitrache”, din complexul Dinamo, de la ora 13.00.





Meciul trebuia să se joace încă din 30 noiembrie 2018, însă terenul înghețat și cele -6 grade de la Cluj au schimbat planul.

La ultimele antrenamente, "Tigrii", deținători ai trofeului (câștigat în premieră în istoria clubului primăvara trecută, după finala de la Cluj, contra celor de la Baia Mare) s-au luptat cu un jug, o tehnologie modernă. Căpitanul Adrian Ion, cel poreclit "Tarzan", vrea să le arate "Leilor" de la Timișoara cine este regele în grămadă.

Am pus la punct strategia pe care o vom aplica, pachetul de înaintare e foarte important, ar putea decide meciul. Sâmbătă vom fi Tigrii care vor vâna Leii. Sperăm ca fanii să vină la stadion, avem nevoie de susținerea lor, le garantăm că va fi un meci frumos” – Adrian Ion, căpitan rugby CSM București.

Deținătorii trofeului, rugbyștii de la CSM București speră să câștige din nou Cupa României, pentru a-și confirma dominația din prima parte a sezonului.

Este un meci foarte important, ne dorim să apărăm trofeul câștigat anul trecut. Este unul dintre obiectivele noastre. Toți ne-am antrenat cu gândul la această dispută, am demonstrat că echipa merge bine și ne dorim să confirmăm și în finala Cupei. Timișoara este o echipă cu experiență, au câștigat câteva trofee, dar suntem pregătiți să-i înfruntăm și la meci vom da 200 la sută” - Adrian Ion, căpitan rugby CSM București.

Burcea, omul-cheie al CSM-ului

„Tigrii" au și un atu în plus. Fostul căpitan al bănățenilor și al echipei naționale, Stelian Burcea, este acum în tabăra bucureștenilor. El cunoaște foarte bine jocul și strategia celor de pe Bega în astfel de confruntări.

„Așteptăm meciul din decembrie, ne-am antrenat mult, suntem nerăbdători să păstrăm trofeul Cupei României în vitrina noastră. O victorie ar fi absolut normală, noi am dominat până acum sezonul și ar fi perfect să cucerim un nou trofeu. Cei de la Timișoara au jucători cu experiență în meciurile decisive, dar dorința și puterea noastră ca grup își va spune cuvântul. Am fost căpitanul lor, am câștigat multe trofee, știu cum gândesc, cum reacționează în meciuri cu miză, dar noi ne-am pregătit bine și abia așteptăm meciul” – Stelian Burcea, rugbyst CSM București.

Apjok: ”De 12 săptămâni ne pregătim pentru acest meci”

Tehnicianul deținătoarei Cupei României este convins că băieții lui vor face un meci mare sâmbătă, contra celor de la Timișoara Saracens. Eugen Apjok a explicat care va fi, în viziunea lui, cheia confruntării cu bănățenii.

„Ne bucurăm că vom evolua cu trofeul pe masă, suntem nerăbdători să jucăm, de 12 săptămâni ne pregătim pentru acest meci. Timișoara a demonstrat de-a lungul timpului că știe să gestioneze finalele, au jucători pragmatici, diferența se va face la micile detalii și cred că echipa care va avea stăpânire de sine mai mare va avea și câștig de cauză” – Eugen Apjok, antrenor principal CSM București.

