Rugby-ul are nevoie de resurse suplimentare. Concluzii după Cupa Mondială din Franța

Rugby-ul are nevoie de resurse suplimentare pentru a putea atinge nivelul de performanță așteptat de suporteri. Președintele federației de specialitate, Alin Petrache a tras concluziile după participarea la Cupa Mondială. Echipa națională a României a pierdut toate jocurile din grupă, cu Irlanda, Africa de Sud, Scoția și Tonga.

Alin Petrache a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre situația sportului cu balonul oval și despre necesitățile acestuia.

„Aș dori să înțelegem contextul în care aceste rezultate au fost obținute. E adevărat că uneori am avut momente în care am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, iar alteori nu am avut. Înainte de a ne fi judecată performanța, trebuie să privim și condițiile în care noi am concurat. Ne-am măsurat forțele cu cele mai mari echipe din lume, echipe care dispun de bugete mult mai mari și de condiții de antrenament de top”, a afirmat Alin Petrache.