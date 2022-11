Exclusiv. Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, a câștigat procesul împotriva fostului vicepreședinte al federației

Alin Petrache l-a dat în judecată pe Istrate, pentru cele declarate în spațiul public și cei doi au ajuns în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Procesul intentat de Petrache a fost pentru răspundere delictuală, iar despăgubirile cerute de președintele FRR au fost de 10 mii lei.

Mi-a lezat imaginea, eu am fost căpitanul echipei naționale

După ce judecătorii i-au dat dreptate, Alin Petrache a dat o declarație, în exclusivitate, pentru Evenimetul Zilei.

“Cum să spună despre mine că am intrat pe ușa din spate a rugby-ului? Eu am fost căpitan de echipă, am condus echipa în teren. Am fost căpitan de echipă la echipa națională. Am jucat în Franța, am jucat la Racing Club Paris și la Toulon, am fost căpitan de echipă. Istrate mi-a lezat imaginea. Oamenii care nu se pricep la rugby dar au citit sau au auzit ce a spus Istrate despre mine, îl pot crede. Cu cei 10 mii de lei, pe care mi i-a acordat instanța, am să sponsorizez o echipă națională de juniori sau o echipă de club, de copii”, a declarat Alin Petrache.

A adus în România, pentru meciuri test, echipe de top în rugby-ul mondial

În finalul declarației, Alin Petrache a invitat suporterii la stadionul de rugby, să susțină echipa națională în meciurile de pregătire.

“Să lăsăm scandalul. Oameni care iubesc rugby-ul să vină pe stadion, să susțină echipa națională în meciurile test. Am reușit să aducem în România, să joace cu noi, echipe calificate la Cupa Mondială, Chile, Uruguay, Tonga, Samoa. E ca și cum, în fotbal, ar veni să joace cu România echipe precum Anglia sau Argentia”, a mai declarat Alin Petrache.

Primul meci al naționalei de rugby a României, din cadrul turneului de pregătire, are loc sâmbătă, pe data de 5 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf, în compania naționalei din Chile. Următoarele meciuri ale Stejarilor vor fi cu Uruguay, pe 13 noiembrie și cu Samoa, pe data de 19 noiembrie.