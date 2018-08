Roşia românească perfectă se naşte la Timişoara. Specialiştii vor să obţină un soi gustos şi rezistent

Cercetătorii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara au demarat cu şase ani în urmă un ambiţios program în urma căruia vor să obţină roşia românească perfectă.





Nu mai puţin de 300 de soiuri din întraga ţară au fost strânse. După care s-a trecut la încrucişări între acestea.

Scopul final e acela de-a se obţine un soi atât gustos, cât şi rezistent.

Drumul până la destinaţie nu e nici pe departe încheiat. Dar primele rezultate se fac simţite. Şi mai ales gustate. Pentru că specialiştii au oferit recent, spre degustare, cinci soiuri noi, arată portalul www.reper24.ro .

Urmează omologarea acestora, pentru a se trece la etapa producerii lor pe scară mare.

„Vorbim de soiuri noi de roșii hibrizi, obținute prin încrucișarea a două soiuri.

Noi folosim doar populații locale și soiuri vechi românești, pe care le-am colectat începând cu anul 2012.

Am început să colectăm aceste soiuri românești de la persoanele în vârstă din mediul rural din partea de vest și din partea de nord a țării, am creat o bază de gene, unde avem peste 300 de soiuri, după care, prin 2014, am început să facem hibrizările.

După ce am făcut testările, am obținut niște hibrizi pe care i-am testat, am încercat să-i stabilizăm din punct de vedere genetic și întotdeauna, după ce obținem hibrizii, vedem că sunt destul de productivi, ajungem de fapt în piață.

Acum suntem în piață și testăm gustul, pentru că una dintre caracteristicile pe care le urmărim la acești hibrizi, o caracteristică importantă, este gustul lor. Iar gustul este extraordinar”, a explicat pentru www.pressalert.ro profesorul Radu Şumălan, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara

