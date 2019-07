Rona Hartner, pe muchie de cuțit. În loc să-i facă bine, tratamentul a doborât-o: „Am fost pe firul acela...”

Artista Rona Hartner a vorbit despre chinurile prin care a trecut în perioada de chimioterapie, aflându-se la a șasea cură.





În ultimele luni, Rona Hartner a dus o luptă cumplită cu boala nemiloasă. A suferit dureri groaznice provocate de chimioterapie, iar acum se află deja la a șasea cură cu citostatice, care va dura trei zile. Chiar dacă situația nu este prea roz pentru artistă, Rona are putere să zâmbească, a lansat o piesă pe patul de spital și este încrezătoare că totul va fi foarte bine.

„La început chimioterapia a fost groaznică. Chiar am fost pe muchie de cuțit, adică am fost pe firul acela… la un pas. L-am auzit chiar și pe tata vorbindu-mi. Fizic am avut o reacție alergică la primul tratament care era să mă doboare. Am avut embolie pulmonară. Acum mi-a schimbat tratamentul și e bun, nu-mi schimbă viața. (…) Acuma fac a șasea cură. Durează trei zile la rând chimioterapia”, a spus Rona Hartner, conform Libertatea.

Rona Hartner luptă, în continuare, cu cancerul. Dar, în același timp, se pregătește și de nunta cu Herve, iubitul ei francez. Cununia civilă urmează să aibă loc în România, iar ceremonia religioasă în Hexagon, pe o plajă pe Coasta de Azur.

„Păi fac nunta fără să vin în România?! Nu se poate. Ies din tratament şi facem cununia civilă în octombrie. În trei luni depunem dosarul şi facem cununia civilă în octombrie şi o mare petrecere în România, cu toată familia. Iar pentru cununia religioasă trebuie mai multă pregătire, cam şase luni. Cununia religioasă o facem după. Cununia religioasă o să o facem pe Coasta de Azur şi vrem pe plaja pe care m-a cerut de nevastă să facem petrecerea”, a declarat Rona Hartner.

Rona Hartner a primit vestea cumplită de la medici, în urmă cu ceva timp, însă a reușit să fie operată, cu toate că diagnosticul de cancer de colon este încă unul pe care nu-l poate ignora.

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 1