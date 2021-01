IL GIORNALE: Un partid pentru a combate ura și discriminarea împotriva nomazilor. Este ideea Giuliei Di Rocco, asistentă juridică în vârstă de 44 de ani din Pratola Peligna, și a altor două femei de origine romă, Virginia Morello și Concetta Sarachella, o stilistă din Molise.

Împreună au fondat Mistipé, un grup care este candidat să reprezinte romii în Parlamentul italian.

Momentan, formaţiunea are un singur simbol, o roată roșie pe un fundal albastru și verde, inspirat de steagul romilor, și un program. Dar în curând vor fi create un site web și o pagină de Facebook pentru a promova activitățile partidului.

Promovarea romilor în instituții

Președinta partidului, Giulia Di Rocco, absolventă de drept, este implicată de 15 ani în promovarea romilor în instituții. Pe lângă faptul că a fondat două asociații, Amici di Zefferino și Romanì Kriss, mai face parte din Forumul pentru romi Sinti și Caminanti înființat de Unar, sub egida Ministerului Egalității de Șanse, din UCI, Uniunea comunităților romanes din Italia, iar în iulie anul trecut a devenit membră a Uniunii Internaționale Rome, organismul care-i reprezintă pe nomazi la Consiliul Europei și la ONU.

De-a lungul anilor, a reușit să predea steagul „națiunii rome” Papei Francisc, senatorului Liliana Segre și chiar președintelui Republicii, Sergio Mattarella. Acum, scopul grupului este de a-i aduce pe romi în instituții.

În Peninsulă există aproximativ 180 de mii de romi italieni cu drept de vot. „Însă partidul nostru nu este deschis doar lor – explică Di Rocco pentru Giornale.it – ​​toți oamenii care cred în luptele noastre ni se pot alătura”.

Atac la Salvini

Deocamdată nu se vorbește despre alianțe sau posibile colaborări cu alte partide. Dar, conform zvonurilor apărute în unele ziare, precum Libero, electoratul rom, care reprezintă 0,26% din populația italiană, ar fi tentat să adere la coaliţia de stânga.

Deocamdată, Di Rocco neagă că ar fi avut contacte cu liderii altor grupuri politice. „Bineînțeles că sunt unele care îmi plac, care spun lucruri corecte însă deocamdată prefer să nu mă dezechilibrez”.

Cert este că Mistipé s-a născut în antiteză „cu cei care au făcut o întreagă campanie electorală cu buldozerul”. „De doi ani încoace, de la politicieni de dreapta precum Matteo Salvini, am auzit la televizor doar discursuri pline de ură față de romi și până acum nu am putut să ne apărăm împotriva acuzațiilor lor, motiv pentru care am decis să intrăm în politică”, explică prin telefon președintele partidului.

Ca ţigan mă simt un cetățean de seria B

„Romii – denunță aceasta- sunt discriminați, eu sunt italiancă, dar ca ţigan mă simt un cetățean de seria B, politicienii trebuie să înțeleagă făptul că acum trăim într-o societate cosmopolită şi că astăzi a vorbi despre o persoană catalogând-o ca fiind diversă este ceva învechit, care nu are sens”.

Primul punct al programului politic al Mistipé, un cuvânt care în limba romani înseamnă iubire și respect reciproc, priveşte „lupta împotriva urii și discriminării romilor” și a străinilor în general. Dar se vorbește și despre oportunități de şansă, în special pentru femei, și despre desfiinţarea taberelor de romi împrăștiate în toată Italia.

În total, în aceste așezări locuiesc în jur de 26.000 de oameni.

„Taberele de romi sunt coșuri de gunoi umane și o rușine pentru Italia, sunt o moștenire fascistă”, atacă Di Rocco, propunând să „confere demnitate acestor oameni, însă nu mergând acolo și dărâmându-le barăcile”.

„Este ușor să te joci de-a leul cu oile, însă a desfiinţa taberele fără a oferi alternative este ca și cum ai trage în Crucea Roșie”. Păcat că până în prezent, potrivit liderului Mistipè, nu s-a făcut mare lucru în această privință.

Articol de Alessandra Benignetti

Traducerea Cătălina Păunel, RADOR