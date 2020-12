Cosmin Olăroiu (51 de ani) a impresionat în China și a devenit campion al acestei țări cu formația Jiangsu Suning. Antrenorul român trăiește în țara de unde s-a răspândit coronavirusul și a povestit cum este viața de zi cu zi în timpul pandemiei. Dacă în multe părți ale lumii oamenii sunt marcați de restricții și reguli, în China, situația este relaxată, povestește Cosmin Olăroiu. E drept, la începutul crizei, lucrurile au fost complicate, pentru că au existat opreliști impuse de autoritățile de la Beijing.

Nu a putut să fie alături de familie

„Cea mai mare libertate de pe glob aici e. Restaurantele sunt deschise, școlile sunt deschise, nu există mască, nu există distanțare fizică. S-au respectat la sânge atunci când a trebuit, adică la început. Din cauza pandemiei nu am putut să-mi aduc familia aici, în China. Am stat singur un an, a fost complicat”,a declarat Cosmin Olăroiu pentru „Gazeta Sporturilor”.

Și în China a fost întrerupt campionatul, iar la reluarea competiției s-au respectat regulile care funcționează și în alte părți ale lumii. „Am fost cazați într-un complex imens, care conține 7 hoteluri, cu terenuri de antrenament, cu parcuri unde puteam să ieșim să ne plimbăm. Cu teste făcute săptămânal, la care n-a fost pozitiv nici măcar o singură persoană în toate aceste luni de zile, de la nicio echipă”, a mai povestit tehnicianul român.

Revanșa pentru un titlu pierdut în 2002

Pentru performanța obținută cu Jiangsu Suning, Olăroiu a fost răsplătit cu un bonus de 3 milioane de dolari. Anual, el încasează în China un salariu de 6 milioane de dolari.

„Am momente când mă gândesc la toate trofeele pe care le-am câștigat în carieră și le prețuiesc la fel de tare pe toate. Dar despre acesta din China pot să spun că a fost cel mai greu de obținut. În primul rând, nu că nu eram favoriți, dar nu eram creditați cu nicio șansă la câștigarea campionatului. Practic, plecam de nicăieri, o situație deosebită. Acest titlu l-aș denumi revanșa mea pentru ce am pățit de mult, foarte mult”, a spus Olăroiu pentru sursa citată. El s-a referit la titlul pierdut cu FC Național, în 2002, atunci când campioană a devenit Dinamo, în ultima etapă.