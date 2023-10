Tot mai mulți români se întorc din străinătate. Cazul familiei care a locuit 16 ani în Torino

Reîntorși din străinătate, capii familiei o vor înscrie pe cea mică la școala primară, asta după ce fata a terminat clasa a doua în Italia.

După 16 ani petrecuți în Italia, decizia nu a fost una ușoară pentru familia care locuiește acum în Bacău. Mai ales că în anii petrecuți în Peninsulă și-au făcut și câțiva prieteni buni.

Un alt motiv pentru care au decis să revină în România constă în faptul că și-au dorit să fie aproape de membrii familiei. Recent unul din cei nouă frați ai Danielei a decedat în urmă cu doi ani. Prin urmare, ideea unei familii unite a avut un rol important în decizia revenirii în țară.

„Sincer, mama mea trăieşte în Spania, tata nu mai este, dar am fraţi; noi am fost o familie cu nouă copii. Acum doi ani a decedat un frate şi ne-am gândit că ar fi mai bine să stăm mai aproape deşi eram risipiţi prin lume, măcar de sărbători. Am socri care ne ajută mult, la construirea casei, cu fetiţa; am cumnaţi, verişori, suntem ca o mare familie, la bine şi la greu”, a mai spus Daniela.