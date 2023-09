Tinerii din Generația Z, așteptări salariale nerealiste

Tinerii generației Z pășesc greu spre un traseu bine definit în carieră. În schimb, sunt extrem de încrezători în forțele proprii și vor salarii uriașe. Este concluzia celui mai recent studiu efectuat în acest sens. Platforma Jobteaser a realizat o analiză completă a percepțiilor Generației Z în raport cu parcursul lor profesional.

Tinerii Generației Z sunt născuți între anii 1995 și 2010. Toți sunt extrem de încrezători în propria valoare și chiar au tendința se a se supraestima. Mai mult, în piața muncii nu găsesc ușor o direcție clară.

Toate aceste aspecte au rezultat în urma unei analize realizate de o platformă de recrutare franceză. Paradoxal însă, tinerii acestei generații au lăsat de înțeles că sunt întotdeauna optimiști atunci când vine vorba de găsirea unui loc de muncă.

Îngrijorător este că majoritatea tinerilor cuprinși în cadrul studiului au o percepție pozitivă legată de viitorul personal profesional, chiar și într-un astfel de context.

Realizatorii cercetării susțin că există în piața muncii o cerință uriașă în ceea ce îi privește pe tineri.

” De la începutul anului 2023, am înregistrat cu aproape zece procente mai multe anunțuri postate, ofertele pentru tinerii profesioniști, în special sub formă de programe de studii duale (plus 26 la sută), iar angajările inițiale (plus 20 la sută ) au crescut semnificativ”, a explicat un reprezentant al platformei Jobteaser, Adrien Ledoux.