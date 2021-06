Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situați de Urgență (DSU) a vorbit despre campania de vaccinare. În ultima perioadă, numărul persoanelor interesate să se imunizeze a scăzut dramatic, iar Arafat consideră că la baza acestei realități stau și anumite voci care pledează pentru evitarea vaccinări. Ca exemplu a fost dată Dana Budeanu, personaj cu mare succes în on-line.

Raed Arafat, atac la Dana Budeanu, pe tema campaniei de vaccinare

„Noi putem să prevenim un val patru al pandemiei cu cât avem mai multe persoane care s-au vaccinat. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă: lăsăm sfaturile divelor de pe televiziuni – şi ştiu despre cine vorbesc aici, dar nu vreau să spun numele – una, în mod special, care apare şi comentează toată ziua”, a spus Raed Arafat la Digi 24.

„Eu am evitat să numesc, dar când apare una ca doamna Budeanu, care toată ziua am fost în gura ei cu toţii, comentând vaccinarea, măsurile, tot, într-un limbaj pe care nu pot să-l descriu. Da, este dreptul acestei persoane să-şi spună opinia. Cu toţii avem acest drept să ne spunem părerea.

Dar când această părere este exprimată de o persoană care se pretinde un expert şi mulţi oameni o cred devine o problemă. Şi această persoană când este promovată – şi nu numai ea – şi vine cu păreri care nu sunt medical fundamentate înseamnă că avem o problemă”, a mai declarat șeful DSU.

„Aceste persoane trebuie să spună pe ce se bazează când vorbesc”

Arafat a explicat de ce unii oameni iau în seamă teoriile lansate de antivacciniști. „Noi am fost de dimineaţa până seara spuşi că ce se întâmplă nu este OK, vaccinarea nu e OK, aia nu e OK, aia nu e OK – şi asta totul transmis indiferent ce mesaje s-au dat de la comitetul de vaccinare, de peste tot. De multe ori am văzut predominând mai mult partea cealaltă, şi promovată, şi arătată, de social media nici nu mai vorbim.

Aceste persoane trebuie să spună pe ce se bazează când vorbesc. Oamenii simpli le cred şi uneori le cred mai mult decât ne cred pe noi, pentru că folosesc un limbaj pe care poate noi nu vrem să îl folosim, folosesc o chestie care arată că e superioară persoana care critică, zeflemeşte, înjură.”