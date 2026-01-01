Românii în 2025 vs anii ’90: ce obiceiuri s-au pierdut și ce trenduri noi au apărut

România de azi e complet diferită față de cum era în anii ’90. De la alimentație și transport până la modul în care gândim despre relații sau familie, românii au trecut prin schimbări profunde. Transformările vin din economie, tehnologie, influențe culturale și globalizare, iar efectele sunt vizibile în orașe și sate deopotrivă.

În urmă cu 30 de ani, magazinele erau puține, iar piețele erau principala sursă de cumpărături. Oamenii luau ce găseau, iar varietatea de produse era limitată. Azi, românii au supermarketuri la fiecare colț și acces la branduri internaționale. Produsele gata preparate, fast-food-urile și restaurantele cu specific internațional au devenit obișnuință pentru mulți.

Chiar și obiceiurile culinare s-au schimbat: dacă înainte mesele erau simple, bazate pe legume și carne locale, acum românii consumă mai multă mâncare gata preparată, dulciuri și alimente importate, iar mesele în oraș au devenit un mod de socializare pentru tineri.

În anii ’90, telefoanele mobile erau un lux și internetul aproape inexistent. Comunicarea era față în față sau prin telefon fix, iar informațiile circulau greu. Azi, telefoanele inteligente, aplicațiile de mesagerie și rețelele sociale au schimbat totul: ne informăm, ne relaxăm și interacționăm cu ceilalți mai mult online decât offline.

Streaming-ul a înlocuit mare parte din televiziune, iar platformele sociale influențează inclusiv stilul de viață, consumul și chiar felul în care românii percep relațiile sau familia.

În anii ’90, majoritatea românilor foloseau transportul public, iar mașinile personale erau un lux. Astăzi, mulți au cel puțin un autoturism, iar serviciile moderne – ridesharing, biciclete sau trotinete electrice – oferă alternative mai rapide și mai flexibile. Chiar și obiceiurile de navetă s-au schimbat, mai ales în orașele mari, unde oamenii se adaptează la trafic și la opțiuni mai rapide.

Dacă înainte timpul liber era ocupat cu televiziunea limitată, jocuri de societate sau plimbări în parc, azi românii au acces la streaming, jocuri video, fitness sau evenimente culturale și festivaluri. Vacanțele externe au devenit tot mai frecvente, iar călătoriile în afara orașului sunt mai mult decât un lux: sunt o obișnuință pentru tineri și familii.

Acum 30 de ani, biblioteca și manualele erau principalele surse de informare. Astăzi, internetul oferă acces instant la cursuri online, articole și resurse multimedia. Românii sunt mult mai atenți la dezvoltarea personală și profesională și citesc pentru a se perfecționa, nu doar pentru școală.

Gestionarea banilor s-a schimbat complet. În anii ’90, economiile erau ținute în numerar și cardurile erau aproape inexistente. Azi, plățile online, cardurile bancare și aplicațiile de tip fintech fac viața mult mai simplă. De asemenea, românii sunt mai atenți la investiții, economii pe termen lung și asigurări.

Pe atunci, activitatea fizică se limita la mersul pe jos sau la munca zilnică. Azi, fitness-ul, alergatul, yoga sau antrenamentele acasă fac parte din rutina multor români. Alimentația sănătoasă și produsele bio au devenit trend, iar oamenii sunt mai conștienți de riscurile pentru sănătate.

Mentalitatea românilor față de relații și căsătorie s-a schimbat mult. Dacă în anii ’90 căsătoria era aproape obligatorie și vârsta la care oamenii se căsătoreau era mai mică, azi tinerii preferă să stea mai mult timp în cuplu înainte de a face pasul spre căsătorie. Mulți aleg să conviețuiască fără acte oficiale, iar ideea de „familie tradițională” se schimbă treptat.

Divorțurile, deși încă stigmatizate în unele zone, au devenit mai acceptate, iar oamenii pun mai mult accent pe compatibilitate și fericire decât pe convenții sociale. Relațiile sunt mai flexibile, iar oamenii investesc mai mult în dezvoltarea personală și comunicare în cuplu.

O altă schimbare este legată de modul în care românii aleg să se relaxeze sau să se distreze. Dacă înainte cumpărăturile erau strict funcționale, astăzi există o tendință de a consuma și pentru experiență: vacanțe, hobby-uri, evenimente și gadgeturi care nu sunt strict necesare, dar aduc satisfacție personală.