Economie Românii cu venituri mici, afectați de întârzierea ajutoarelor la energie







Românii cu venituri modeste traversează o perioadă dificilă din cauza creșterii semnificative a prețurilor la energia electrică, în timp ce sprijinul promis de stat întârzie să apară.

Întârzie ajutorul de la stat pentru facturile la energie

Guvernul a anunțat că va relua acordarea ajutoarelor sub forma cardurilor de energie, însă implementarea programului este amânată chiar în luna august, când facturile sunt așteptate să crească considerabil.

Aplicația digitală prin care beneficiarii ar trebui să se înscrie pentru a primi sprijinul financiar de 50 de lei pentru plata facturilor nu este încă funcțională, iar estimările oficiale indică faptul că aplicația ar putea fi gata în jurul datei de 15 august.

Termenul nu oferă însă garanții, având în vedere că urmează și procesul de înscriere, verificare, tipărire, distribuție a cardurilor, precum și încărcarea acestora cu sumele aferente.

Costurile se dublează pentru mulți consumatori

În condițiile întârzierii sprijinului, facturile la energie electrică vor crește aproape dublu pentru o mare parte dintre români. Cei care beneficiau anterior de cel mai redus tarif reglementat, de 0,68 lei pe kWh, vor plăti din luna august aproximativ 1,5 lei pe kWh. Aceasta înseamnă că o factură care era de 68 de lei se poate dubla și depăși chiar 150 de lei, în funcție de consum.

Situația este cu atât mai gravă pentru persoanele vulnerabile, precum pensionarii cu venituri sub 2.200 lei, familiile cu copii și venituri mai mici de 675 lei pe membru, persoanele cu dizabilități și oamenii fără adăpost. În plus, sprijinul acordat în acest an este considerabil mai mic comparativ cu anul precedent, când cardurile erau alimentate cu 250 de lei la fiecare două luni, oferind o acoperire mai consistentă a costurilor.

Alte forme de sprijin, insuficiente în fața nevoilor crescute

Pe lângă cardurile de energie, unele vouchere sociale pentru alimente și produse de bază au început să fie acordate, dar sumele sunt mai mici decât în anii anteriori.

Cu aceste tichete se pot cumpăra produse precum pâine, ulei, carne, conserve, făină, zahăr, apă sau legume, însă valoarea limitată a sprijinului face dificilă acoperirea necesarului alimentar pentru o lună întreagă.

Întârzierile în acordarea ajutorului vin într-un context în care mulți consumatori casnici nu mai beneficiază de tarife plafonate avantajoase, ceea ce crește presiunea financiară asupra gospodăriilor. Orice ajutor întârziat riscă să vină prea târziu pentru a preveni acumularea de datorii sau chiar debranșări, scrie cancan.