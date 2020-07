Pentru prima dată nu pot ajunge în România după ani la rând în care veneau în vacanță, de teamă să nu rămână blocați între țara natală și cea de adopție.

Există o tradiție de ani de zile aici, în Peninsulă, ca în luna august românii să meargă în vacanță în țară. În această vară, însă, în condițiile în care cazurile de contaminări cu COVID-19 sunt mai numeroase în România decât în Italia și de teamă să nu se blocheze legăturile între cele două state, mulți conaționali rămân în țara de adopție.

Scriitoarea Tatiana Covor locuiește de 40 de ani la Roma și este pentru prima dată când totuși nu poate ajunge la București.

,,De vreo 20 de ani îmi petrec în fiecare an, mai bine de o lună, acasă, la București. Asta îmi energie, mă bucură, îmi place, îmi face plăcere să-mi văd familia și prietenii, să merg la cinema în limba română, să văd filme românești, să merg prin Cișmigiu, prin Herăstrău, îmi place, îmi place mult de tot. Anul ăsta stau acasă și îmi dau seama că am spus iarăși acasă, pentru că și aici, și în Italia, tot acasă este. Aici îmi este casa, aici locuiesc de 44-45 de ani. Deci, am punctele mele de reper. Mi-ar fi greu să mă trezesc în situația de a fi obligată să rămân într-un loc în care să nu am toate punctele mele de reper. A pleca de acasă înseamnă totuși a fi în vacanță, chiar dacă merg în România. Anul acesta rămâne fără vacanță, nu-mi pare bine”, a spus Tatiana Covor.

Și în cazul studenților români din Italia, mulți dintre ei sunt nevoiți să rămână în Peninsulă – așa cum a observat și consilierul pe comunicare a Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS) – Filiala din Italia, Tudor Ștefănescu.

,,În luna august cred că majoritatea studenților din LSRS vor rămâne în Italia sau își vor face vacanțele în interiorul țării. Puțin cred că vor veni în România, deși sunt și studenți care și-au propus acest lucru, însă călătoriile depind acum și de situația din țară și de felul în care va evolua această perioadă a restricțiilor impuse de guverne”, a spus Ștefănescu.

Deși există riscul contaminării în timpul călătoriei spre locul natal sau chiar în țară, foarte mulți români nu se tem și au decis ca în august să meargă acasă. Aceasta se vede mai ales prin faptul că toate consulatele din Italia, de la Torino, Milano, Trieste, Bologna, Bari, Sicilia și Secția Consulară de la Roma emit zilnic sute de titluri de călătorie, chiar aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.