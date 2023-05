Românii au talent 2023. Ce a înțeles Rareș Prisacariu, câștigătorul marelui premiu, din show-ul de la Pro TV

Rareș Prisacariu, câștigătorul „Românii au Talent”, sezonul 13, le-a mulțumit telespectatorilor care l-au susținut și a declarat că emisiunea de la PRO TV a fost memorabilă pentru el. Tânărul a mai spus că nu s-a simțit într-o luptă cu ceilalți concurenți și că a legat multe prietenii.

„Mă simt foarte bine. Le mulțumesc și oamenilor de acasă pentru că m-au susținut și au putut să mă voteze”, a mărturisit Rareș Prisacariu. „Foarte frumoasă a fost(finala). Am zis și aseară la interviurile cu Smiley și Pavel Bartoș, cea mai memorabilă zi. A fost destinul meu pe scenă. Am legat prietenii cu concurenții, nu am făcut neapărat o luptă”. „Am aruncat și cu avioane de hârtie și ne-am risipit emoțiile, pentru că Marco Cristoferi avea un moment cu avioane de hârtie și ne-am jucat acolo și i-am dorit lui Marco însănătoșire foarte ușoară”, a afirmat tânărul câștigător al emisiunii de la PRO TV.

Reacția colegilor lui Rareș Prisacariu

Câștigătorul Românii au talent crede că colegii lui de la școală sunt fericiți pentru el. Acesta a mai spus că toți au o șansă în acest concurs și că este păcat să nu încerce.

„De fiecare dată când am venit la școală, după ce am avut o experiență la Românii au talent, m-au îmbrățișat și m-au felicitat. Și acum cred că sunt foarte mândri de tot ce am realizat eu”, a adăugat Rareș Prisacariu. „Aș vrea să îi invit pe toți oamenii, românii de pretutindeni, să se înscrie în sezonul 14, pentru că mă gândesc că toți românii vor avea șanse”, a mai declarat acesta.

Rareș Prisacariu este cel care a obținut marele trofeu și cei 120.000 de euro, în cel de-al 13-lea sezon magic. Acesta este pasionat de poezie și de actorie.În prezent, tânărul face parte din trupa de teatru a Șoriceilor, potrivit știrileprotv.

El a fost încurajat și de Pavel Bartoș și Smiley, care i-au oferit un Golden Buzz în preselecții.