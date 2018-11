Românii au reţeta fericirii: ORICE DORINŢĂ, ÎNDEPLINITĂ dacă fac... Este atât de simplu

Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului este o sarbatoare care indeamna femeile sa iubeasca virtutile crestine, sa fie pline de smerenie, de blandete, de bunatate. Se spune ca acum incepe iarna, se deschid cerurile si animalele capata grai. Se sparge intunericul, raceala mortii si a iernii. Numai ca toata splendoarea din Inalt nu poate fi vazuta decat de catre cei buni si demni.





Pe 20 noiembrie are loc Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, in traditia ortodoxa si Preserbarea Intrarii in Templu a Maicii Domnului, la crestinii catolici.

De aceea, se fac praznice pentru cei care au murit, in special celor ce au avut moarte naprasnica, se aprind lumanari pentru cei ce au trecut la cele vesnice fara lumina. Este prima dezlegare la peste din Postul Craciunului.

Tine traditiile dinainte de Ovidenie pentru îndeplinirea tuturor dorințelor!

In noaptea de 20 spre 21 noiembrie, usile si ferestrele se ung cu usturoi, ca sa nu intre strigoii. Nimeni nu munceste si se dau de pomana cani cu apa si colacei cu lumanari. Fii atenta la cum e vremea de Ovidenie, ca asa va fi toata iarna. Daca e senin si soare, vara viitoare va fi secetoasa. Daca sunt nori, e semn rau, caci va urma un an cu epidemii. De ninge la Ovidenie, iarna va fi grea. Ce mai ai de facut? Trebuie sa tii lumanari aprinse in casa, pentru ca viata copilului tau sa fie ferita de ghinion. Nu ai voie sa dormi in noaptea din ajun. In unele regiuni din tara, se mai pastreaza un ritual stravechi. In seara din ajunul Ovideniei, se umple o farfurie cu apa, langa care se pune o lumanare. Se pazeste toata noaptea, sa nu se stinga si, intre timp, se fac 300 de matanii, 100 la inceput, seara, 100 la miezul noptii si 100 in zori. Cui reuseste i se va indeplini orice dorinta.

